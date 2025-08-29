金曜日、イスラエル軍はシリア南部で活動を強化し、クネイトラ州とダラーア州の上空を戦闘機が飛行し、地上部隊がシリア領内に侵入しました。

シリア国営メディア「アリクバリヤ」によると、イスラエル軍の車両はクネイトラ郊外の東サマダニヤ村に進入し、民家を襲撃しました。

被害状況については、現時点で情報はありません。月にロシアへ逃亡し、1963年以来政権を握っていたバアス党政権が終焉を迎えました。

これらの侵入は、イスラエルがシリアの主権を繰り返し侵害してきた行為の継続を示しており、南部での空爆や地上作戦も含まれます。

イスラエル軍の最新の活動報告は、米国がイスラエルとシリアの間で何らかの安全保障協定を推進している時期に伝えられました。