2025年8月29日
金曜日、イスラエル軍はシリア南部で活動を強化し、クネイトラ州とダラーア州の上空を戦闘機が飛行し、地上部隊がシリア領内に侵入しました。
シリア国営メディア「アリクバリヤ」によると、イスラエル軍の車両はクネイトラ郊外の東サマダニヤ村に進入し、民家を襲撃しました。
被害状況については、現時点で情報はありません。月にロシアへ逃亡し、1963年以来政権を握っていたバアス党政権が終焉を迎えました。
これらの侵入は、イスラエルがシリアの主権を繰り返し侵害してきた行為の継続を示しており、南部での空爆や地上作戦も含まれます。
イスラエル軍の最新の活動報告は、米国がイスラエルとシリアの間で何らかの安全保障協定を推進している時期に伝えられました。
昨年12月にバッシャール・アル・アサド政権が崩壊した後、イスラエルはシリア全土の軍事施設や資産を標的に数百回の攻撃を行ったと報じられています。対象には戦闘機、ミサイルシステム、防空施設などが含まれます。
また、イスラエルはシリア・ゴラン高原の占領を拡大し、非武装地帯を掌握しました。これは1974年のシリアとの分離協定に違反する行為です。
約25年間にわたりシリアを鉄拳で支配してきたアサド大統領は、昨年12月にロシアへ逃れ、1963年から続いたバアス党政権が終焉しました。
その後、アフメド・アル＝シャラー大統領が率いる新たな過渡期政権が1月に発足しました。
情報源:AA