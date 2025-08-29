世界中
3分読む
イスラエル、シリア南部で大規模空爆・地上攻撃を実施
軍用機がクネイトラとダラーアの上空をパトロールし、地上部隊はクネイトラ郊外の村々を襲撃します。
イスラエル、シリア南部で大規模空爆・地上攻撃を実施
これらの侵入は、イスラエルによるシリア主権の繰り返し侵害の継続を示しています。／ 写真: ロイター / REUTERS
2025年8月29日

金曜日、イスラエル軍はシリア南部で活動を強化し、クネイトラ州とダラーア州の上空を戦闘機が飛行し、地上部隊がシリア領内に侵入しました。

シリア国営メディア「アリクバリヤ」によると、イスラエル軍の車両はクネイトラ郊外の東サマダニヤ村に進入し、民家を襲撃しました。

被害状況については、現時点で情報はありません。月にロシアへ逃亡し、1963年以来政権を握っていたバアス党政権が終焉を迎えました。

これらの侵入は、イスラエルがシリアの主権を繰り返し侵害してきた行為の継続を示しており、南部での空爆や地上作戦も含まれます。

イスラエル軍の最新の活動報告は、米国がイスラエルとシリアの間で何らかの安全保障協定を推進している時期に伝えられました。

おすすめ

昨年12月にバッシャール・アル・アサド政権が崩壊した後、イスラエルはシリア全土の軍事施設や資産を標的に数百回の攻撃を行ったと報じられています。対象には戦闘機、ミサイルシステム、防空施設などが含まれます。

また、イスラエルはシリア・ゴラン高原の占領を拡大し、非武装地帯を掌握しました。これは1974年のシリアとの分離協定に違反する行為です。

約25年間にわたりシリアを鉄拳で支配してきたアサド大統領は、昨年12月にロシアへ逃れ、1963年から続いたバアス党政権が終焉しました。

その後、アフメド・アル＝シャラー大統領が率いる新たな過渡期政権が1月に発足しました。

情報源:AA
探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us