ヨーク大学とロンドン大学衛生熱帯医学大学院（LSHTM）の研究者による大規模なレビューによると、電子タバコを使用する若者は、喫煙を始める可能性が高く、より広範な健康リスクに直面することが分かりました。

「レビュー・オブ・レビュー」と呼ばれるこの研究では、電子タバコの使用が後の紙巻きタバコ喫煙と関連する一貫した証拠が確認され、喘息、咳、気道の炎症、精神的健康問題、薬物使用などとの関連の可能性も示されています。

研究者たちは、因果関係を明確にするためにはさらなる研究が必要であると強調する一方で、現時点での証拠の重みは、電子タバコへの若者のアクセスを厳しく制限することや、より徹底した公衆向け教育キャンペーンを含む予防的な政策を支持していると指摘しています。

電子タバコの常用はより大きなリスクを伴う

ヨーク大学健康科学部の准教授スー・ゴルダー氏は、以前のレビューでも、ソーシャルメディアで電子タバコを宣伝することが若者の使用を促していることが示されていたと述べました。

最新のレビューでは、電子タバコが習慣的に使われるようになった場合に起こる事態が懸念されると指摘しています。

ゴルダー氏は、「証拠の一貫性は際立っています。複数の研究で、電子タバコを使用する若者は将来的に喫煙を始める可能性が高いことが示されています」と述べました。

ゴルダー氏はさらに、「これらの結果は、若者を電子タバコのリスクから守るためのより強力な公衆衛生対策を支持するものです」と述べました。

分析によると、電子タバコを始めた若者は、単に紙巻きタバコに移行する可能性が高いだけでなく、喫煙の頻度や量も増える傾向があることが分かりました。また、多くの若者では、電子タバコ使用の後にアルコールやマリファナの使用が続くことも確認されました。

精神的健康への懸念