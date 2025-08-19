オーストラリアは、パレスチナ自治政府へのオーストラリア代表者のビザを取り消すというイスラエルの措置を「不当」と非難しました。

声明の中で、ペニー・ウォン外相は、イスラエルの決定はオーストラリアによるパレスチナ承認への「不当な反応」であると述べました。

同外相は、自国が引き続き国際的なパートナーと協力し、二国家解決に向けた国際的な機運、ガザでの停戦、人質解放に貢献していく立場を改めて表明しました。

今回の発言は、イスラエルが月曜日、オーストラリアによるパレスチナ国家承認と極右イスラエル政治家の入国禁止を受け、オーストラリア代表者のビザを取り消した後に出されたものです。

ウォン外相は、自国が地域社会を守り、すべてのオーストラリア国民を憎悪や危害から保護していくと誓いました。

月曜日、オーストラリア政府は、ガザからのパレスチナ人追放を公然と支持し、パレスチナの子どもたちをイスラエルの「敵」と呼んだことを理由に、クネセト憲法・法律・司法委員会委員長のシムハ・ロトマン議員のビザを取り消し、今後3年間の入国を禁止しました。