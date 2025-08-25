世界中
ワシントンD.C.州兵、武装態勢に移行
合同任務部隊D.C.の報道官は、州兵がワシントンD.C.および6州からの派遣期間中、M4カービン銃やM17拳銃といった標準的な武器を携行すると述べました。
ワシントンD.C.州兵、武装を開始　/ 写真: AP
2025年8月25日

ワシントンD.C.の米州兵は現在武装しており、部隊は日曜日に「拘束が行われ、逮捕につながる可能性がある」と警告しました。

「ワシントン・ポスト」が報じたこの発表は、ドナルド・トランプ大統領の主導する連邦政府による治安維持業務の掌握において、軍の役割が一層深まっていることを示しています。

合同任務部隊D.C.の報道官は声明で、ワシントンD.C.および6州からの派遣要員がM4カービン銃やM17拳銃を含む標準装備の武器を携行すると述べました。

日曜日、州兵隊員がユニオン駅で拳銃を携帯している様子が目撃されました。声明によれば、彼らは「死や重大な身体的危害の切迫した脅威に対処する場合に限り、最後の手段としての武力行使を認める」規則の下で活動しているとされています。

任務について合同任務部隊は声明で、「州兵の使命は引き続き、ワシントンD.C.の地域社会において、地元および連邦の法執行機関を支援する任務を強化することにあります。州兵は公共の安全に尽力します」と述べました。

この動きは、米国防長官ピート・ヘグセス氏が、トランプ政権の反犯罪対策の一環としてワシントンに派遣された州兵に武器の携行を許可したことを受けたものです。

ワシントンD.C.州兵を支援するため、ウェストバージニア、サウスカロライナ、ミシシッピ、オハイオ、ルイジアナ、テネシーの各州から1,900人以上の州兵が動員され、これら共和党主導州の部隊は先週から首都に到着し始めました。

情報源:TRT Global
