ワシントンD.C.の米州兵は現在武装しており、部隊は日曜日に「拘束が行われ、逮捕につながる可能性がある」と警告しました。

「ワシントン・ポスト」が報じたこの発表は、ドナルド・トランプ大統領の主導する連邦政府による治安維持業務の掌握において、軍の役割が一層深まっていることを示しています。

合同任務部隊D.C.の報道官は声明で、ワシントンD.C.および6州からの派遣要員がM4カービン銃やM17拳銃を含む標準装備の武器を携行すると述べました。

日曜日、州兵隊員がユニオン駅で拳銃を携帯している様子が目撃されました。声明によれば、彼らは「死や重大な身体的危害の切迫した脅威に対処する場合に限り、最後の手段としての武力行使を認める」規則の下で活動しているとされています。