イスラエルのサイバーセキュリティ企業が、OpenAIのChatGPTに存在する重大なセキュリティ欠陥を明らかにしました。この欠陥により、ハッカーは利用者の操作なしにアカウントを乗っ取ることができると、エルサレム・ポスト紙やYnetnewsが報じました。

米国で今週開催された「Black Hat 2025」カンファレンスで、ゼニティ社の共同創業者兼CTOであるミハイル・バルガリー氏は、世界で最も広く利用されているAIチャットボットに対する、史上初の「ゼロクリック」型攻撃だとする手法を実演しました。

この攻撃は、被害者のメールアドレスだけで実行可能であり、過去および今後のチャット履歴、Google Driveなどの連携サービスへの完全なアクセス、さらにはAIをハッカーの代理として操作させることまで可能になるとしています。

ライブデモで、ゼニティ社は侵害されたChatGPTが密かにマルウェアのダウンロードを促したり、虚偽のビジネス助言を行ったり、連携アカウントから機密ファイルを抜き取ったりできることを実演しました。