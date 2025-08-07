駐日インド大使のシビ・ジョージ氏は、読売新聞傘下の英字メディア「The Japan News」（7月31日付）のインタビューで、日本の地方自治体や中小企業との連携を通じた日印のビジネス・技術・安全保障協力の強化に強い意欲を示しました。

ジョージ大使は就任後、全国47都道府県を訪問し、水素エネルギー分野での山梨県との連携や、浜松市におけるインド人IT人材の受け入れ支援など、地域主導の経済協力を積極的に進めています。

特に地方の中小企業とのパートナーシップ強化に力を入れ、「東京だけが日本ではない。全国のすべての地域が重要だ」と強調しています。

また、熊本県の半導体関連拠点への関与を見据え、今年春には福岡に新たな総領事館を開設しました。これは、半導体産業が集積する九州地域での人材交流や技術協力を促進する狙いがあります。