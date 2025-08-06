米日が安全保障分野で連携を深める中、新型の米ミサイルシステムが共同訓練に投入される可能性が指摘されています。この動きは、日本の防衛力強化と両国の戦略的協力の一環と見られています。

新型ミサイルとは

AP通信によると、米国が開発を進めている「グライド・フェーズ・インターセプター（GPI）」は、極超音速滑空体を大気圏内で迎撃する能力を備えた最新の防衛ミサイルです。

日米両政府は2024年5月、GPIの共同開発に関する枠組みを正式に締結しました。さらに2025年3月には、日本側が軌道固体ロケット技術を供給することを盛り込んだ協定も明らかになっています。

GPIは今後、海上自衛隊の護衛艦やイージス・アショアへの配備が検討されています。

訓練演習におけるミサイル導入の動き