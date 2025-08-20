ガザ戦争
イタリアのサッカー監督たち、イスラエルの国際サッカー資格停止を要請
イタリアサッカー コーチ協会は、「道義的義務」に応える形でガザに関する行動を求めています。
イタリア対イスラエルのUEFAネーションズリーグ戦を前に、ウーディネで親パレスチナ行進が行われました。/ 写真: AA
イタリアのサッカ監督たちが、イスラエルを国際大会から一時的に資格停止とするよう求めていることが、イタリアの通信社ANSAの報道で明らかになりました。

イタリアサッカーコーチ協会（AIAC）は火曜日、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラビーナ会長に書簡を送り、ガザに関する行動を求めるとともに、UEFAおよびFIFAに対してイスラエルを国際大会から一時的に資格停止とする提案を提出するよう要請しました。

イタリア代表チームは、9月から10月にかけてワールドカップ予選でイスラエルと対戦する予定です。

レンツォ・ウリヴィエリ氏が率いるイタリアサッカーコーチ協会は、この取り組みを「単なる象徴的な行動ではなく、『道義的義務』に応えるための必要な選択だ」と述べ、「指導部全体が共有している」と強調しました。

ウリヴィエリ氏は「スポーツの根底にある人間性の価値が、深刻な結果をもたらす抑圧行為に反対することを私たちに求めている」と語りました。

イスラエルは2023年10月以降、ガザで6万2,000人以上のパレスチナ人を殺害しており、戦争は地域を壊滅させ、飢餓による死者も出ています。

