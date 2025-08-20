イタリアのサッカ監督たちが、イスラエルを国際大会から一時的に資格停止とするよう求めていることが、イタリアの通信社ANSAの報道で明らかになりました。

イタリアサッカーコーチ協会（AIAC）は火曜日、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラビーナ会長に書簡を送り、ガザに関する行動を求めるとともに、UEFAおよびFIFAに対してイスラエルを国際大会から一時的に資格停止とする提案を提出するよう要請しました。

イタリア代表チームは、9月から10月にかけてワールドカップ予選でイスラエルと対戦する予定です。