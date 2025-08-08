TRT Globalの今後のコンテンツを先行公開！ ぜひご意見をお聞かせください！
アジア
アジア
Opinion
ユネスコ世界遺産が悲鳴：日本各地で進む「オーバーツーリズム」問題
訪日観光客の増加により、日本の世界遺産は静けさと持続可能性を失いつつあります。
2024年、日本の出生数さらに減少 人口は過去最大の落ち込み
厚生労働省のデータによると、昨年の日本の出生数は初めて70万人を下回りました。
シビ・ジョージ駐日大使、日印協力の強化に意欲
日印両国は、経済安全保障や防衛協力などの分野で連携を強化するための対話を加速させています。
米日訓練、新型米ミサイル導入か
米国の最新ミサイルシステムが実戦的な演習に登場しつつあります。
米国が広島市民の姿勢を称賛 ー 米国務省が広島人の精神を世界に評価
米国は広島の人々の平和への歩みを深く受け止めています。
広島市、被爆80周年で「若い世代に核廃絶を訴え」— 核兵器に立ち向かう呼びかけ
若者に核兵器のない未来を託す思いが式典で語られます。
米価高騰受け、増産を後押し 政府、方針を修正へ
農家への支援を強化しながら、政府は増産への転換を進めます。
広島・被爆80年式典、記録的な120カ国・地域が参列へ
戦後80年に「戦争の悲惨さ」を警鐘、石破首相が発信へ
タイとカンボジアの当局者、国境紛争解決に向けマレーシアで会談 停戦は維持
石破首相、米自動車関税の即時引き下げを要請
米価高騰受け、増産を後押し 政府、方針を修正へ
農家への支援を強化しながら、政府は増産への転換を進めます。
広島・被爆80年式典、記録的な120カ国・地域が参列へ
戦後80年に「戦争の悲惨さ」を警鐘、石破首相が発信へ
タイとカンボジアの当局者、国境紛争解決に向けマレーシアで会談 停戦は維持
石破首相、米自動車関税の即時引き下げを要請
ユネスコ世界遺産が悲鳴：日本各地で進む「オーバーツーリズム」問題
訪日観光客の増加により、日本の世界遺産は静けさと持続可能性を失いつつあります。
2024年、日本の出生数さらに減少 人口は過去最大の落ち込み
厚生労働省のデータによると、昨年の日本の出生数は初めて70万人を下回りました。
シビ・ジョージ駐日大使、日印協力の強化に意欲
日印両国は、経済安全保障や防衛協力などの分野で連携を強化するための対話を加速させています。
Opinion
米価高騰受け、増産を後押し 政府、方針を修正へ
農家への支援を強化しながら、政府は増産への転換を進めます。
広島・被爆80年式典、記録的な120カ国・地域が参列へ
戦後80年に「戦争の悲惨さ」を警鐘、石破首相が発信へ
タイとカンボジアの当局者、国境紛争解決に向けマレーシアで会談 停戦は維持
石破首相、米自動車関税の即時引き下げを要請
米価高騰受け、増産を後押し 政府、方針を修正へ
農家への支援を強化しながら、政府は増産への転換を進めます。
広島・被爆80年式典、記録的な120カ国・地域が参列へ
戦後80年に「戦争の悲惨さ」を警鐘、石破首相が発信へ
タイとカンボジアの当局者、国境紛争解決に向けマレーシアで会談 停戦は維持
石破首相、米自動車関税の即時引き下げを要請
米日訓練、新型米ミサイル導入か
米国の最新ミサイルシステムが実戦的な演習に登場しつつあります。
米国が広島市民の姿勢を称賛 ー 米国務省が広島人の精神を世界に評価
米国は広島の人々の平和への歩みを深く受け止めています。
広島市、被爆80周年で「若い世代に核廃絶を訴え」— 核兵器に立ち向かう呼びかけ
若者に核兵器のない未来を託す思いが式典で語られます。
さらに表示
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！