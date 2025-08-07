アジア
2024年、日本の出生数さらに減少　人口は過去最大の落ち込み
急速に高齢化が進む日本では、2024年に68万6,061人の新生児が誕生し、2023年より4万1,227人減少したことが、公式データで明らかになりました。／ 写真: ロイター / Reuters
2024年、日本の国民人口は過去最大となる90万人以上の減少を記録したことが、公式データで明らかになりました。日本は長年続く少子化対策に苦慮しています。

多くの先進国が低い出生率に悩む中で、日本の問題は特に深刻で、人口は数年間にわたり減少を続けています。

石破茂首相はこの状況を「静かな緊急事態」と表現し、柔軟な勤務時間の導入や無償の保育サービスなど、家族支援策を講じてこの傾向を食い止める考えを示しました。

昨年、日本の人口は90万8,574人（0.75％）減少し、1億2,065万人となりました。

この減少は16年連続で、総務省によると、1968年の調査開始以来、最大の減少幅となりました。

一方、外国人居住者数は2013年の記録開始以来、最高となっています。

2025年1月1日時点で、外国人は367万人に達し、日本の総人口（同日時点で約1億2,430万人）の約3％を占めています。

2024年の日本の総人口は、2023年から0.44％減少しました。

政府は、低迷する出生率の改善に苦慮する一方で、インフレやその他の問題への有権者の不満が高まり、「日本第一」を掲げる新たな野党の台頭を招いています。

この反移民政党は、外国人が日本人よりも多くの福祉給付を受けていると誤った主張をしています。

一方で、外国人労働者は高齢化による労働力不足の解消に貢献しており、主に製造業、接客業、小売業で働いています。

空き家問題

年齢別にみると、65歳以上の日本人は人口の約30％を占め、15歳から64歳までの年齢層は60％で、いずれも前年からわずかに増加しました。

世界銀行によると、日本は小国モナコに次いで世界で2番目に高齢化が進んだ国です。

厚生労働省が6月に発表したデータによると、昨年の日本の出生数は初めて70万人を下回りました。

2024年の新生児数は68万6,061人で、2023年より4万1,227人減少し、1899年の統計開始以来、最も低い数字となりました。

人口減少は地方コミュニティにも大きな影響を及ぼしており、政府が昨年発表したデータによると、過去20年間で日本の空き家の数はほぼ400万戸に達しました。

多くの空き家は、都市部に住む相続人が維持や修繕を行わず放置しているものです。

世界最高齢の人物であった日本人女性、糸岡富美子さんは昨年12月、116歳で亡くなりました。

日本では女性の平均寿命が長いものの、高齢者人口の増加に伴い医療や福祉の費用が急増しており、それを支える労働力は減少しています。

