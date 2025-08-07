2024年、日本の国民人口は過去最大となる90万人以上の減少を記録したことが、公式データで明らかになりました。日本は長年続く少子化対策に苦慮しています。

多くの先進国が低い出生率に悩む中で、日本の問題は特に深刻で、人口は数年間にわたり減少を続けています。

石破茂首相はこの状況を「静かな緊急事態」と表現し、柔軟な勤務時間の導入や無償の保育サービスなど、家族支援策を講じてこの傾向を食い止める考えを示しました。

昨年、日本の人口は90万8,574人（0.75％）減少し、1億2,065万人となりました。

この減少は16年連続で、総務省によると、1968年の調査開始以来、最大の減少幅となりました。

一方、外国人居住者数は2013年の記録開始以来、最高となっています。

2025年1月1日時点で、外国人は367万人に達し、日本の総人口（同日時点で約1億2,430万人）の約3％を占めています。

2024年の日本の総人口は、2023年から0.44％減少しました。

政府は、低迷する出生率の改善に苦慮する一方で、インフレやその他の問題への有権者の不満が高まり、「日本第一」を掲げる新たな野党の台頭を招いています。

この反移民政党は、外国人が日本人よりも多くの福祉給付を受けていると誤った主張をしています。