Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że będzie dążył do trójstronnego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem zaraz po szczycie na Alasce, którego celem jest zakończenie trzyletniej wojny na Ukrainie.

Trump wypowiedział się w środę po rozmowie telefonicznej z europejskimi przywódcami, w tym z Zełenskim, którą określił jako “bardzo dobrą” - nawet pomimo tego, że rosyjskie siły zbrojne dokonały największego od ponad roku natarcia na terytorium Ukrainy.

“Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie dobrze, szybko zorganizujemy drugie” — powiedział Trump dziennikarzom, pytany o spotkanie twarzą w twarz w Anchorage na Alasce z rosyjskim przywódcą.

“Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i szybko zorganizować drugie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim a mną, jeśli będą chcieli, żebym tam był” — dodał.

Szczyt o wysokiej stawce odbywa się w momencie, gdy Trump zmaga się z próbami wynegocjowania zakończenia konfliktu, a Zełenski i jego europejscy sojusznicy wcześniej wezwali Republikanina do naciskania na zawieszenie broni.

Zintensyfikowana ofensywa rosyjska oraz fakt, że Zełenski nie został zaproszony do Anchorage, zwiększyły obawy, że Trump i Putin mogą zawrzeć porozumienie, które wymusi bolesne ustępstwa na Ukrainie.

Podczas swojej kampanii wyborczej w 2024 roku Trump wielokrotnie obiecywał zakończyć konflikt w pierwszym dniu urzędowania, ale jak dotąd poczynił niewielkie postępy w kierunku osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Groził “sankcjami wtórnymi” wobec partnerów handlowych Rosji za jej inwazję na Ukrainę, ale jego termin na podjęcie działań minął w zeszłym tygodniu bez ogłoszenia żadnych środków.

“Poważne konsekwencje”

Trump ostrzegł w środę, że wycofa się z drugiego spotkania, jeśli uzna, że Putin działa w złej wierze.