W środę, dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na szczycie w Alasce, Donald Tusk wezwał Europę do przekonania prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Rosji nie można ufać.

Premier podkreślił, że kluczowe jest, aby Trump zrozumiał brak wiarygodności Rosji.

Europejscy liderzy wyrazili umiarkowany optymizm po wirtualnym spotkaniu z Trumpem, podczas, którego omawiano sposoby wpływu na rozmowy amerykańsko-rosyjskie dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Polska stanowczo podkreśla, że Rosja nie powinna mieć prawa do decydowania o granicach swoich sąsiadów.

Tusk ostrzegł przed próbami Rosji wciągnięcia bezpieczeństwa państw NATO do negocjacji oraz ograniczenia obecności wojsk sojuszniczych: