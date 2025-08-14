POLITYKA
Tusk: Europa musi przekonać Trumpa, że Rosji nie można ufać
Premier Donald Tusk ostrzegł przed próbami Rosji wciągnięcia bezpieczeństwa państw NATO do negocjacji oraz ograniczenia obecności wojsk sojuszniczych, w tym w Polsce.
Na zdjęciu: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i premier Polski Donald Tusk uścisnęli sobie dłonie przed spotkaniem, Warszawa, 13.11.2024 r. / AFP
14 sierpnia 2025

W środę, dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na szczycie w Alasce, Donald Tusk wezwał Europę do przekonania prezydenta Stanów  Zjednoczonych, że Rosji nie można ufać.

Premier podkreślił, że kluczowe jest, aby Trump zrozumiał brak wiarygodności Rosji. 

Europejscy liderzy wyrazili umiarkowany optymizm po wirtualnym spotkaniu z Trumpem, podczas, którego omawiano sposoby wpływu na rozmowy amerykańsko-rosyjskie dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Polska stanowczo podkreśla, że Rosja nie powinna mieć prawa do decydowania o granicach swoich sąsiadów.

Tusk ostrzegł przed próbami Rosji wciągnięcia bezpieczeństwa państw NATO do negocjacji oraz ograniczenia obecności wojsk sojuszniczych:

“Od wielu dni głośno jest o tym, że Rosjanie bardzo by chcieli włączyć do rozmów o przyszłości Ukrainy, także rozmowy o redukcji obecności NATO, na przykład w Polsce, wojsk natowskich” - powiedział premier podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Dlatego jest tak ważne, żebyśmy budowali tę bardzo solidarną i zjednoczoną grupę państw - dodał.

Zaznaczył, że pokój musi być sprawiedliwy i nie może oznaczać kapitulacji Ukrainy.

Trump zadeklarował, że celem szczytu jest zawarcie zawieszenia broni, a także zapowiedział surowe konsekwencje dla Rosji, jeśli nie zakończy działań wojennych.

ŹRÓDŁO:Reuters
