Pieniądze z KPO dla hoteli i restauracji wstrzymane
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, oświadczyła, że wypłaty zostaną wstrzymane do czasu dokładnej weryfikacji każdej umowy.
Fundusz uruchomiony w 2021 roku przez Komisję Europejską, ma na celu wsparcie gospodarek państw członkowskich po pandemii COVID-19. / Reuters
16 godzin temu

Po pojawieniu się informacji o możliwym, niewłaściwym wykorzystaniu funduszy z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska zdecydowała się wstrzymać wypłatę pieniędzy dla beneficjentów. Fundusz uruchomiony w 2021 roku przez Komisję Europejską, ma na celu wsparcie gospodarek państw członkowskich po pandemii COVID-19.

Dla polskiego sektora hotelarskiego i turystycznego przeznaczono około 280 milionów euro, jednak do tej pory wypłacono mniej niż 10% tej kwoty - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Funduszy opublikowało interaktywną mapę dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, która umożliwiła internautom wyszukiwanie kontrowersyjnych przypadków zatwierdzonych wniosków. Wśród nich znalazły się m.in. zakupy jachtów, saun, czy też wyposażenia solarium.

Zakupy tego typu wyposażenia dokonane przez hotelarzy czy też właścicieli pizzeri wywołały ogromną krytykę w internecie, stały się także amunicją dla przeciwników politycznych rządu.

Podczas konferencji prasowej we wtorek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, powiedziała, że wypłaty zostaną wstrzymane do czasu dokładnej weryfikacji każdej umowy. 

“Żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodą z zasadami Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarsko-gastronomicznej” - oświadczyła.

W środę w rozmowie dla Polsat News, Pełczyńska-Nałęcz, podkreśliła również, że środki zostaną przyznane tylko tym beneficjentom, których umowy będą zgodne z zasadami programu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczny będzie zwrot pieniędzy. 

Jednocześnie zapowiedziała, że nie dopuści do bezpodstawnego piętnowania i nękania przedsiębiorców.

