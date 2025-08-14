Na krótko przed spotkaniem online z europejskimi przywódcami, strona amerykańska zasugerowała, że wolałaby, aby Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a nie premier Donald Tusk, który wcześniej był przewidywany jako uczestnik rozmowy.

Biały Dom nie skomentował, czy rzeczywiście prosił o udział Nawrockiego zamiast Tuska, jednakże jeszcze dzień wcześniej rzecznik rządu zapowiadał udział premiera.

Doradca Nawrockiego wskazał, że Tusk nie planował swojej obecności, a jego zespół miał słabsze kontakty z administracją Trumpa.

Rzecznik rządu podkreślił, że Tusk uczestniczył w innych rozmowach z europejskimi liderami, lecz nie w tej z Trumpem.

Ekspert z Fundacji Batorego, Krzysztof Izdebski, zwrócił uwagę, że sytuacja, w której Polskę reprezentują dwaj polityczni rywale, niesie ryzyko przesyłania niespójnych komunikatów.

Według niego, nawet w tak ważnych kwestiach jak bezpieczeństwo Polska staje się zakładnikiem wewnętrznych sporów i rywalizacji między różnymi ośrodkami władzy, co może osłabić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

Głos liderów przed szczytem USA–Rosja

Dwa dni przed szczytem USA–Rosja na Alasce, Donald Trump uczestniczył w telekonferencji z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump ocenił rozmowę jako “bardzo dobrą” i zapowiedział możliwość szybkiego trójstronnego spotkania z Putinem i Zełenskim.