POLITYKA
2 min. czytania
Nawrocki reprezentował Polskę w rozmowie z Trumpem
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział telekonferencji z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami, gdzie omówiono sytuację na Ukrainie przed szczytem USA–Rosja.
Nawrocki reprezentował Polskę w rozmowie z Trumpem
Biały Dom nie skomentował, czy rzeczywiście prosił o udział Nawrockiego zamiast Tuska. / Reuters
14 sierpnia 2025

Na krótko przed spotkaniem online z europejskimi przywódcami, strona amerykańska zasugerowała, że wolałaby, aby Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a nie premier Donald Tusk, który wcześniej był przewidywany jako uczestnik rozmowy. 

Biały Dom nie skomentował, czy rzeczywiście prosił o udział Nawrockiego zamiast Tuska, jednakże jeszcze dzień wcześniej rzecznik rządu zapowiadał udział premiera. 

Doradca Nawrockiego wskazał, że Tusk nie planował swojej obecności, a jego zespół miał słabsze kontakty z administracją Trumpa.

Rzecznik rządu podkreślił, że Tusk uczestniczył w innych rozmowach z europejskimi liderami, lecz nie w tej z Trumpem.

Ekspert z Fundacji Batorego, Krzysztof Izdebski, zwrócił uwagę, że sytuacja, w której Polskę reprezentują dwaj polityczni rywale, niesie ryzyko przesyłania niespójnych komunikatów. 

Według niego, nawet w tak ważnych kwestiach jak bezpieczeństwo Polska staje się zakładnikiem wewnętrznych sporów i rywalizacji między różnymi ośrodkami władzy, co może osłabić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. 

Głos liderów przed szczytem USA–Rosja

Dwa dni przed szczytem USA–Rosja na Alasce, Donald Trump uczestniczył w telekonferencji z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump ocenił rozmowę jako “bardzo dobrą” i zapowiedział możliwość szybkiego trójstronnego spotkania z Putinem i Zełenskim.

Polecane

Zełenski podkreślił, że Putin “blefuje” w sprawie zakończenia wojny i zaznaczył, że rozmowy o Ukrainie muszą odbywać się z udziałem tego kraju, a zawieszenie broni powinno być priorytetem. 

Macron zaznaczył, że USA chcą zawieszenia broni, a wszelkie rozmowy terytorialne powinny mieć miejsce tylko z udziałem Ukrainy, proponując trójstronne spotkanie w neutralnym państwie.

Merz przypomniał, że granice nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina musi mieć długoterminowe wsparcie. Jeśli Rosja nie ustąpi na Alasce, presja na nią powinna wzrosnąć. 

Starmer podkreślił niezachwiane wsparcie dla Ukrainy i potrzebę gwarancji bezpieczeństwa.

Sekretarz NATO Rutte zaznaczył, że piłka jest po stronie Putina. 

Ursula von der Leyen i Antonio Costa potwierdzili wspólne stanowisko UE, USA i NATO na rzecz sprawiedliwego pokoju.

Premier Włoch Giorgia Meloni, wyraziła wdzięczność za wysiłki prezydenta Trumpa, podkreślając znaczenie dalszej współpracy z USA w celu zakończenia konfliktu i osiągnięcia pokoju zapewniającego suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy.

Doradca prezydenta Nawrockiego, Marcin Przydacz, wskazał, że tylko zdecydowane działania mogą powstrzymać Rosję i że nie można dopuścić, by to ona decydowała o granicach w Europie.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us