BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
Raport wskazuje, że w okresie tylko 3 miesięcy treści antyukraińskie dotarły do 32,5 mln odbiorców w Polsce.
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
Chłopiec niesie ukraińską flagę wsuniętą w koszulkę podczas demonstracji z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Lizbonie. / AP
4 września 2025

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Demagog i Instytut Monitorowania Mediów (IMM) - między kwietniem, a lipcem 2025 roku na polskojęzycznych platformach społecznościowych opublikowano około 94 tysiące wpisów o charakterze antyukraińskim. Według szacunków zasięg tych treści wyniósł 32,5 miliona użytkowników, co odpowiada około 80% populacji Polski.

Wartość reklamowa tych wpisów została oszacowana na 12 milionów złotych (3,3 miliona dolarów). Treści wpisów zawierały m.in. sugestie o powiązaniach uchodźców z Ukrainy z terroryzmem, oskarżenia o sabotaż na terenie Polski, nawiązywały także do historycznych narracji o rzekomym ludobójstwie na Polakach podczas II wojny światowej.

Według IMM i Demagog, tego rodzaju narracje często pokrywają się z rosyjską dezinformacją. 

Polecane

W badaniu analizowano 18 fraz kluczowych. Jedną z nich była “Stop ukrainizacji Polski”, najczęściej pojawiała się ona w serwisach X , Facebook, Instagram, YouTube oraz na forach internetowych. Aż 92% wpisów zostało udostępnionych na platformie X.

Michał Marek z Państwowego Instytutu Badawczego NASK powiedział agencji PAP, że wpływ na sytuację mają zagraniczne źródła, m.in. z Rosji i Białorusi, a ich celem jest wywołanie strachu w Polakach. Największy zasięg generują jednak krajowe sieci dezinformacyjne. Dodał, że swój udział w rozpowszechnianiu takich treści odgrywają postacie ze skrajnej prawicy, m.in. Grzegorz Braun.

ŹRÓDŁO:aa
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us