Google jest w trakcie realizacji sześciomiesięcznego kontraktu o wartości 45 milionów dolarów z biurem izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, mającego na celu promowanie przekazów rządowych i minimalizowanie kryzysu humanitarnego w Gazie, jak wynika z raportu opublikowanego przez Drop Site News.

Kontrakt, podpisany pod koniec czerwca, określa Google jako “kluczowy podmiot” wspierający strategię public relations Netanjahu, według doniesień portalu w środę.

Kampania rozpoczęła się kilka dni po tym, jak Izrael zablokował dostawy żywności, leków, paliwa i innych materiałów humanitarnych do Gazy 2 marca. Parlamentarzyści zadawali pytania urzędnikom, czy rząd przygotował się na konsekwencje wizerunkowe.

Rzecznik izraelskiej armii powiedział wówczas, że władze mogą uruchomić kampanię cyfrową “aby wyjaśnić, że nie ma głodu i przedstawić dane”.

Od tego czasu rządowe reklamy zaprzeczające głodowi w Gazie były szeroko rozpowszechniane, w tym film na YouTube opublikowany przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który stwierdzał: “W Gazie jest jedzenie. Każde inne twierdzenie to kłamstwo.” Klip obejrzano ponad 6 milionów razy, głównie dzięki płatnej promocji.

Według raportu, reklamy są zarządzane za pośrednictwem platform YouTube i Google Display & Video 360 i są określane w dokumentach rządowych jako “hasbara” — hebrajskie określenie często tłumaczone jako “propaganda”.

Z dokumentów wynika, że Izrael wydał również 3 miliony dolarów na reklamy na amerykańskiej platformie społecznościowej X oraz 2,1 miliona dolarów na francusko-izraelskiej platformie Outbrain/Teads.