Google jest w trakcie realizacji sześciomiesięcznego kontraktu o wartości 45 milionów dolarów z biurem izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, mającego na celu promowanie przekazów rządowych i minimalizowanie kryzysu humanitarnego w Gazie, jak wynika z raportu opublikowanego przez Drop Site News.
Kontrakt, podpisany pod koniec czerwca, określa Google jako “kluczowy podmiot” wspierający strategię public relations Netanjahu, według doniesień portalu w środę.
Kampania rozpoczęła się kilka dni po tym, jak Izrael zablokował dostawy żywności, leków, paliwa i innych materiałów humanitarnych do Gazy 2 marca. Parlamentarzyści zadawali pytania urzędnikom, czy rząd przygotował się na konsekwencje wizerunkowe.
Rzecznik izraelskiej armii powiedział wówczas, że władze mogą uruchomić kampanię cyfrową “aby wyjaśnić, że nie ma głodu i przedstawić dane”.
Od tego czasu rządowe reklamy zaprzeczające głodowi w Gazie były szeroko rozpowszechniane, w tym film na YouTube opublikowany przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, który stwierdzał: “W Gazie jest jedzenie. Każde inne twierdzenie to kłamstwo.” Klip obejrzano ponad 6 milionów razy, głównie dzięki płatnej promocji.
Według raportu, reklamy są zarządzane za pośrednictwem platform YouTube i Google Display & Video 360 i są określane w dokumentach rządowych jako “hasbara” — hebrajskie określenie często tłumaczone jako “propaganda”.
Z dokumentów wynika, że Izrael wydał również 3 miliony dolarów na reklamy na amerykańskiej platformie społecznościowej X oraz 2,1 miliona dolarów na francusko-izraelskiej platformie Outbrain/Teads.
Podobne taktyki
Inne izraelskie reklamy Google próbujące zdyskredytować ONZ i władze Gazy zostały zgłoszone w zeszłym roku przez WIRED.
W lipcu Izraelska Rządowa Agencja Reklamowa opublikowała w Centrum przejrzystości Google Ads reklamę, w której próbowała oskarżyć ONZ o “celowe sabotowanie” dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i promowała kontrowersyjną, wspieraną przez Stany Zjednoczone organizację Gaza Humanitarian Foundation (GHF), która została utworzona w celu ominięcia działań humanitarnych ONZ i została oskarżona o bycie “pułapką śmierci”.
Inna reklama z czerwca w Centrum przejrzystości Google Ads pokazuje to samo.
Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało we wtorek, że w sierpniu z głodu zmarło 185 osób, w tym 12 dzieci, co stanowi najwyższą miesięczną liczbę odnotowaną od początku wojny Izraela z enklawą prawie dwa lata temu.
Ministerstwo podało, że 70 zgonów miało miejsce po tym, jak wspierany przez ONZ system monitorowania głodu Integrated Food Security Phase Classification (IPC) formalnie ogłosił Gazę strefą głodu w zeszłym miesiącu.
Urzędnicy służby zdrowia poinformowali, że ponad 43 000 dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na niedożywienie, a także 55 000 kobiet w ciąży i karmiących piersią.