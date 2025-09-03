We wtorek Polska podpisała umowę wartą 5,8 miliarda złotych (1,6 miliarda dolarów) z konsorcjum PGZ-Narew na dostawę 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji do krótkiego zasięgu systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych – poinformował we wtorek minister obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zakup radarów to inwestycja zarówno w bezpieczeństwo kraju, jak i gospodarkę. Nowe urządzenia mają zapewnić ciągły nadzór przestrzeni powietrznej oraz skuteczną ochronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową.

Szef MON poinformował także o szeregu kluczowych decyzji podjętych podczas targów w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, między innymi o umowie na dostawę 23 tys. karabinków GROT czy też inwestycji w fabrykę rakiet CGR-080.