We wtorek Polska podpisała umowę wartą 5,8 miliarda złotych (1,6 miliarda dolarów) z konsorcjum PGZ-Narew na dostawę 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji do krótkiego zasięgu systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych – poinformował we wtorek minister obrony.
Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zakup radarów to inwestycja zarówno w bezpieczeństwo kraju, jak i gospodarkę. Nowe urządzenia mają zapewnić ciągły nadzór przestrzeni powietrznej oraz skuteczną ochronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową.
Szef MON poinformował także o szeregu kluczowych decyzji podjętych podczas targów w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, między innymi o umowie na dostawę 23 tys. karabinków GROT czy też inwestycji w fabrykę rakiet CGR-080.
Polska zwiększa wydatki na obronę, planując przeznaczyć na ten cel 4,8% PKB w 2026 roku.