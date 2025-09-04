BIZNES I TECHNOLOGIA
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
NBP obniżył stopę referencyjną do 4,75% w odpowiedzi na spadek inflacji. Wskazano również wyzwania w kontekście utrzymania niskiej inflacji.
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Mężczyzna przechodzi przed budynkiem Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Warszawie. / Reuters
4 września 2025

Narodowy Bank Polski (NBP) obniżył w środę główną stopę procentową o 0,25 pkt proc., do poziomu 4,75%, zgodnie z oczekiwaniami większości analityków. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na spadek inflacji z 3,1% w lipcu do 2,8% rok do roku w sierpniu, nadal utrzymuje się to w granicach celu inflacyjnego banku (1,5-3,5%).

Rada Polityki Pieniężnej podkreśliła w komunikacie, że dalsze decyzje będą zależały od napływających danych dotyczących perspektyw inflacji oraz kondycji gospodarki. 

Wskazano, że polityka fiskalna, odbudowa popytu konsumpcyjnego oraz nadal wysoki wzrost płac (7,6% w lipcu, mimo spadku z 9% w czerwcu) stanowią istotne ryzyko dla utrzymania niskiej inflacji. Zwrócono także uwagę na niepewność związaną z cenami energii. 

Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje deficyt na poziomie 6,5%, nieznacznie niższy niż szacowane 6,9% w tym roku.

Analitycy prognozują, że w październiku Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie wstrzyma się z kolejną obniżką stóp, ale w listopadzie, po publikacji nowych prognoz inflacji i wzrostu gospodarczego, może nastąpić kolejna obniżka o 25 punktów bazowych. W efekcie stopa referencyjna mogłaby spaść do 4,5% pod koniec roku.

ŹRÓDŁO:Reuters
