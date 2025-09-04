Demand AI ogłosiło oficjalne otwarcie swojego biura w Warszawie. Jest to dziewiąty globalny oddział firmy utworzony w tym roku.
Uruchomienie biura w Warszawie jest strategiczną decyzją ukierunkowaną na rynki Europy Wschodniej, zapewniając Demand AI lokalną obecność w jednym z najszybciej rozwijających się hubów technologicznych regionu.
Warszawa nie będzie obsługiwać jedynie polskiego rynku, ale stanie się regionalnym centrum dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Będzie wspierać państwa, takie jak Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria i Rumunia.
Michael Whife, CEO Demand AI, podkreślił - “Postrzegamy Polskę jako niezwykle strategiczny rynek, który zapewnia nam lokalną obecność potrzebną do rozwoju i obsługi całego regionu CEE.”
W ramach tej ekspansji do zespołu dołączył Daniel Malinokowski jako Managing Director na Polskę i region CEE.