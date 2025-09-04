Demand AI ogłosiło oficjalne otwarcie swojego biura w Warszawie. Jest to dziewiąty globalny oddział firmy utworzony w tym roku.

Uruchomienie biura w Warszawie jest strategiczną decyzją ukierunkowaną na rynki Europy Wschodniej, zapewniając Demand AI lokalną obecność w jednym z najszybciej rozwijających się hubów technologicznych regionu.

Warszawa nie będzie obsługiwać jedynie polskiego rynku, ale stanie się regionalnym centrum dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Będzie wspierać państwa, takie jak Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria i Rumunia.