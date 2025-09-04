BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Otwarcie siedziby w Warszawie to strategiczny ruch Demand AI, który wzmocni wsparcie dla klientów i partnerów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Mężczyzna jedzie na rowerze przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, Polska, 2 kwietnia 2025 r. / Reuters
4 września 2025

Demand AI ogłosiło oficjalne otwarcie swojego biura w Warszawie. Jest to dziewiąty globalny oddział firmy utworzony w tym roku.

Uruchomienie biura w Warszawie jest strategiczną decyzją ukierunkowaną na rynki Europy Wschodniej, zapewniając Demand AI lokalną obecność w jednym z najszybciej rozwijających się hubów technologicznych regionu. 

Warszawa nie będzie obsługiwać jedynie polskiego rynku, ale stanie się regionalnym centrum dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Będzie wspierać państwa, takie jak Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria i Rumunia.

Polecane

Michael Whife, CEO Demand AI, podkreślił - “Postrzegamy Polskę jako niezwykle strategiczny rynek, który zapewnia nam lokalną obecność potrzebną do rozwoju i obsługi całego regionu CEE.”

W ramach tej ekspansji do zespołu dołączył Daniel Malinokowski jako Managing Director na Polskę i region CEE. 

ŹRÓDŁO:AP
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us