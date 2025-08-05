W drugim kwartale 2025 roku polskie banki złagodziły kryteria udzielania kredytów, co było wynikiem rosnącej konkurencji oraz obniżek stóp procentowych, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w swoim kwartalnym raporcie.

Badanie NBP objęło 23 banki, które odpowiadają za 89% rynku kredytowego dla firm i gospodarstw domowych w Polsce.

Banki ułatwiły dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw, co wiązało się z większą rywalizacją na rynku oraz spadkiem liczby niespłacanych zobowiązań. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na kredyty, zwłaszcza te związane z finansowaniem fuzji i przejęć, zapasów oraz kapitału obrotowego.

Kryteria stały się również bardziej elastyczne w przypadku kredytów hipotecznych, przełożyło się to na wzrost popytu.