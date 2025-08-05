BIZNES I TECHNOLOGIA
Polskie banki łagodzą kryteria kredytowe
W drugim kwartale 2025 roku Polskie banki złagodziły warunki udzielania kredytów, co wraz z obniżkami stóp procentowych przyczyniło się do wzrostu popytu na pożyczki.
Na zdjęciu: Logo polskiego banku centralnego (NBP) na budynku w Warszawie. / Reuters
5 sierpnia 2025

W drugim kwartale 2025 roku polskie banki złagodziły kryteria udzielania kredytów, co było wynikiem rosnącej konkurencji oraz obniżek stóp procentowych, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w swoim kwartalnym raporcie.

Badanie NBP objęło 23 banki, które odpowiadają za 89% rynku kredytowego dla firm i gospodarstw domowych w Polsce.

Banki ułatwiły dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw, co wiązało się z większą rywalizacją na rynku oraz spadkiem liczby niespłacanych zobowiązań. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na kredyty, zwłaszcza te związane z finansowaniem fuzji i przejęć, zapasów oraz kapitału obrotowego.

Kryteria stały się również bardziej elastyczne w przypadku kredytów hipotecznych, przełożyło się to na wzrost popytu. 

W maju 2025 roku stopy procentowe zostały obniżone o 50 punktów bazowych – była to pierwsza taka decyzja od października 2023 roku. Następnie, w lipcu, nastąpiła kolejna redukcja o 25 punktów bazowych, co wpłynęło na tańsze pożyczki i zwiększyło zainteresowanie kredytami konsumenckimi.

Według NBP, poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych również wspierała rosnące zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne.

W trzecim kwartale banki planują utrzymać obecne warunki kredytowe dla firm, jednocześnie z dalszym łagodzeniem wymagań wobec klientów indywidualnych.

Oczekuje się wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych pożyczek dla dużych przedsiębiorstw.

ŹRÓDŁO:Reuters
