W drugim kwartale 2025 roku polskie banki złagodziły kryteria udzielania kredytów, co było wynikiem rosnącej konkurencji oraz obniżek stóp procentowych, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w swoim kwartalnym raporcie.
Badanie NBP objęło 23 banki, które odpowiadają za 89% rynku kredytowego dla firm i gospodarstw domowych w Polsce.
Banki ułatwiły dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw, co wiązało się z większą rywalizacją na rynku oraz spadkiem liczby niespłacanych zobowiązań. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na kredyty, zwłaszcza te związane z finansowaniem fuzji i przejęć, zapasów oraz kapitału obrotowego.
Kryteria stały się również bardziej elastyczne w przypadku kredytów hipotecznych, przełożyło się to na wzrost popytu.
W maju 2025 roku stopy procentowe zostały obniżone o 50 punktów bazowych – była to pierwsza taka decyzja od października 2023 roku. Następnie, w lipcu, nastąpiła kolejna redukcja o 25 punktów bazowych, co wpłynęło na tańsze pożyczki i zwiększyło zainteresowanie kredytami konsumenckimi.
Według NBP, poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych również wspierała rosnące zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne.
W trzecim kwartale banki planują utrzymać obecne warunki kredytowe dla firm, jednocześnie z dalszym łagodzeniem wymagań wobec klientów indywidualnych.
Oczekuje się wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych pożyczek dla dużych przedsiębiorstw.