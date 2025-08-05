BIZNES I TECHNOLOGIA
Ukraina zainteresowana kredytem z Polski na 120 mln euro
Podczas spotkania z szefem polskiej dyplomacji, ukraiński minister Andrii Sybiha, wyraził zainteresowanie możliwością uzyskania kredytu z Polski na zakup uzbrojenia.
Na zdjęciu : minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha i minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, Warszawa, 12.03.2025 r. / AFP
5 sierpnia 2025

Jak donosi TVP World, podczas piątkowego spotkania w polskiej wsi Chobielin minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybiha, rozmawiał z polskim odpowiednikiem, Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów była współpraca dwustronna, obejmująca m.in. powojenną odbudowę Ukrainy oraz dalsze wsparcie militarne dla Kijowa.

W trakcie wywiadu dla Ukrinform, Sybiha, podkreślił, że jednym z omawianych zagadnień była możliwość uzyskania przez Ukrainę kredytu. Środki te miałyby zostać przeznaczone na zakup produktów z polskiego sektora obronnego.

Ukraiński minister zwrócił uwagę na silne tradycje Polski w produkcji sprzętu wojskowego i wyraził gotowość do pozyskania takiego wyposażenia. 

W rozmowie pojawiła się kwota 120 milionów euro, o którą Ukraina chciałaby się ubiegać w ramach pożyczki.

Lider wśród sojuszników

Polska od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odegrała kluczową rolę w niesieniu pomocy wojskowej i humanitarnej. Była pierwszym państwem, które w znaczący sposób zareagowało na agresję Rosji, kierując wsparcie wojskowe bezpośrednio na ukraiński front.

Według danych opublikowanych w lutym - łączna wartość pomocy Polski dla Ukrainy stanowi równowartość 4,91% polskiego PKB. W tej sumie 0,71% PKB to wydatki bezpośrednie na wsparcie Ukrainy, natomiast 4,2% PKB przeznaczono na pomoc dla ukraińskich uchodźców. W relacji do PKB jest to najwyższy poziom zaangażowania spośród wszystkich krajów wspierających Ukrainę.

Polska udostępniła Ukrainie ponad 350 czołgów, co czyni ją największym pojedynczym dostawcą tego typu sprzętu. To więcej niż przekazały łącznie: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Norwegia, czy Hiszpania.

Pierwsze dostawy czołgów T-72 dotarły na Ukrainę już w pierwszej połowie 2022 roku. W kolejnych miesiącach pomoc wojskowa była sukcesywnie kontynuowana.

Siły powietrzne Ukrainy otrzymały także 14 polskich samolotów MiG-29 – najwięcej spośród wszystkich krajów wspierających. Polska przekazała również 12 śmigłowców Mi-24.

Oprócz dostaw uzbrojenia, Polska aktywnie angażuje się w szkolenie ukraińskich żołnierzy. Do tej pory przeszkolono ok. 25 tys. wojskowych, w tym 14,5 tys. w ramach unijnej misji EUMAM. Szkolenia obejmują dowództwo, pilotów, czołgistów, artylerzystów, a także specjalistów ds. logistyki i techniki.

