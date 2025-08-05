Jak donosi TVP World, podczas piątkowego spotkania w polskiej wsi Chobielin minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybiha, rozmawiał z polskim odpowiednikiem, Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów była współpraca dwustronna, obejmująca m.in. powojenną odbudowę Ukrainy oraz dalsze wsparcie militarne dla Kijowa.

W trakcie wywiadu dla Ukrinform, Sybiha, podkreślił, że jednym z omawianych zagadnień była możliwość uzyskania przez Ukrainę kredytu. Środki te miałyby zostać przeznaczone na zakup produktów z polskiego sektora obronnego.

Ukraiński minister zwrócił uwagę na silne tradycje Polski w produkcji sprzętu wojskowego i wyraził gotowość do pozyskania takiego wyposażenia.

W rozmowie pojawiła się kwota 120 milionów euro, o którą Ukraina chciałaby się ubiegać w ramach pożyczki.

Lider wśród sojuszników