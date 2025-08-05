W poniedziałek kursy walut państw Europy Środkowej nieznacznie osłabły, wciąż jednak pozostają na wyższych poziomach. Jest to efekt osłabienia amerykańskiego dolara pod koniec ubiegłego tygodnia. Inwestorzy z uwagą oczekują na dane dotyczące inflacji oraz posiedzenia banków centralnych w regionie, które odbędą się w najbliższych dniach.

W Czechach większość ekonomistów przewiduje, że czeski bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas czwartkowego posiedzenia. Rynki będą poszukiwać sygnałów wskazujących, czy cykl łagodzenia polityki pieniężnej dobiega końca lub jest już na finiszu.

We wtorek zostaną opublikowane wstępne dane o inflacji za lipiec w Czechach. Analitycy spodziewają się, że wskaźnik pozostanie w górnej granicy dopuszczalnego przez bank centralny odchylenia o 1 punkt procentowy od celu inflacyjnego wynoszącego 2%.

Na koniec lipca korona czeska osiągnęła najsilniejszy poziom wobec euro od dłuższego czasu, notując kurs 24,53 CZK/EUR. Od tego momentu utrzymuje się w okolicach tej wartości, a w poniedziałek rano zanotowała niewielki spadek o 0,1% do poziomu 24,594 CZK/EUR.

Analitycy z banku CSOB zwracają uwagę, że inwestorzy będą uważnie obserwować, jak “jastrzębie” podejście banku centralnego zostanie przedstawione podczas najbliższego posiedzenia, zwłaszcza w kontekście ostatnich odczytów inflacji. CSOB podkreśla, że choć nieco niższe od oczekiwań dane inflacyjne mogą negatywnie wpłynąć na koronę, to wyraźna “jastrzębia” retoryka powinna przynajmniej zrównoważyć ten efekt.

W poniedziałek dolar amerykański ustabilizował się po słabszych danych o zatrudnieniu i zaskakującym zwolnieniu wysokiego rangą urzędnika ds. pracy przez prezydenta Donalda Trumpa, co pod koniec ubiegłego tygodnia zaskoczyło inwestorów i zwiększyło oczekiwania na możliwe cięcia stóp procentowych przez Fed.

Pozostałe waluty regionu utrzymały się blisko swoich szczytów.