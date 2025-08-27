Turcja zdecydowanie potępiła rozszerzające się ataki wojskowe Izraela w Syrii, twierdząc, że naruszają one integralność terytorialną, jedność i suwerenność tego kraju.

We wtorek, w pisemnym oświadczeniu dotyczącym nasilonych nalotów Izraela w Syrii, tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło: “Zdecydowanie potępiamy izraelskie ataki wojskowe, które zostały rozszerzone i przeprowadzone z naruszeniem integralności terytorialnej, jedności i suwerenności Syrii.”

Oświadczenie podkreśliło, że naloty bezpośrednio uderzają w wysiłki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa w Syrii oraz w szerszym regionie, wzywając do ich natychmiastowego zaprzestania.