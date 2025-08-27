Turcja zdecydowanie potępiła rozszerzające się ataki wojskowe Izraela w Syrii, twierdząc, że naruszają one integralność terytorialną, jedność i suwerenność tego kraju.
We wtorek, w pisemnym oświadczeniu dotyczącym nasilonych nalotów Izraela w Syrii, tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło: “Zdecydowanie potępiamy izraelskie ataki wojskowe, które zostały rozszerzone i przeprowadzone z naruszeniem integralności terytorialnej, jedności i suwerenności Syrii.”
Oświadczenie podkreśliło, że naloty bezpośrednio uderzają w wysiłki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa w Syrii oraz w szerszym regionie, wzywając do ich natychmiastowego zaprzestania.
Dodano również, że Turcja będzie nadal wspierać wizję Syrii wolnej od terroryzmu, bezpiecznej i z pełną integralnością terytorialną, zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami narodu syryjskiego.
W sierpniu izraelska armia przeprowadziła cztery ataki na prowincję Al-Kunajtira w południowo-zachodniej Syrii, z których ostatni miał miejsce we wtorek rano, w wyniku czego zginęła jedna osoba.
Po upadku reżimu Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku Izrael rozszerzył swoją okupację syryjskich Wzgórz Golan, zajmując zdemilitaryzowaną strefę buforową, co stanowi naruszenie Porozumienia o Rozdzieleniu Sił z 1974 roku.