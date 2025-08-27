POLITYKA
Turcja potępia eskalację izraelskich ataków w Syrii
Ataki Izraela naruszają suwerenność, jedność i integralność terytorialną Syrii, oświadczyło tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Oświadczenie podkreśliło, że ataki bezpośrednio uderzają w wysiłki na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa Syrii i całego regionu. / AA
27 sierpnia 2025

Turcja zdecydowanie potępiła rozszerzające się ataki wojskowe Izraela w Syrii, twierdząc, że naruszają one integralność terytorialną, jedność i suwerenność tego kraju.

We wtorek, w pisemnym oświadczeniu dotyczącym nasilonych nalotów Izraela w Syrii, tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło: “Zdecydowanie potępiamy izraelskie ataki wojskowe, które zostały rozszerzone i przeprowadzone z naruszeniem integralności terytorialnej, jedności i suwerenności Syrii.”

Oświadczenie podkreśliło, że naloty bezpośrednio uderzają w wysiłki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa w Syrii oraz w szerszym regionie, wzywając do ich natychmiastowego zaprzestania.

Dodano również, że Turcja będzie nadal wspierać wizję Syrii wolnej od terroryzmu, bezpiecznej i z pełną integralnością terytorialną, zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami narodu syryjskiego.

W sierpniu izraelska armia przeprowadziła cztery ataki na prowincję Al-Kunajtira w południowo-zachodniej Syrii, z których ostatni miał miejsce we wtorek rano, w wyniku czego zginęła jedna osoba.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku Izrael rozszerzył swoją okupację syryjskich Wzgórz Golan, zajmując zdemilitaryzowaną strefę buforową, co stanowi naruszenie Porozumienia o Rozdzieleniu Sił z 1974 roku.

