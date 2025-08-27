Turcja jest gwarantem bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu Kurdów, podobnie jak wszystkich bratnich narodów w Syrii – powiedział we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

“Ci, którzy zwrócą się ku Ankarze i Damaszkowi, zwyciężą” – podkreślił podczas przemówienia z okazji 954. rocznicy zwycięstwa pod Malazgirt w prowincji Mus w Turcji.

Turecki prezydent zaznaczył, że wizja jego kraju – “Stulecia Turcji” – najpierw przekształci się w wielką i potężną Turcję wolną od terroryzmu, a następnie w region wolny od terroryzmu, dzięki wspólnym wysiłkom.

Dodał, że pomimo wszelkich przeszkód, blokad i aktów sabotażu Ankara pozostaje zaangażowana w dążenie do silnej Turcji, zjednoczonej jako naród liczący 86 milionów ludzi, związanych wspólną historią, kulturą, cywilizacją i wiarą.

“Jako Turcy, Arabowie i Kurdowie będziemy żyć obok siebie na tej ziemi aż do końca czasów” – powiedział Erdogan.

Jego wypowiedzi pojawiły się kilka tygodni po tym, jak turecki parlament powołał wysokiego szczebla komisję mającą na celu wytyczenie prawnej drogi do osiągnięcia tego, co urzędnicy określają jako “Turcję wolną od terroryzmu”. Ten krok został przez tureckich urzędników określony jako historyczny punkt zwrotny dla pokoju w regionie.

Inauguracja Komitetu Solidarności Narodowej, Braterstwa i Demokracji miała miejsce 5 sierpnia. Komitet ten ma być platformą dialogu między Turkami a Kurdami oraz próbą rozwiązywania wszelkich nieporozumień na drodze parlamentarnej.

“Braterstwo między Turkami a Kurdami jest podstawowym elementem naszej geografii” – powiedział przewodniczący tureckiego parlamentu Numan Kurtulmus podczas przemówienia na ceremonii inauguracji komitetu.

“Ten proces to kwestia narodowego przetrwania, która dotyczy wspólnej przyszłości Turków, Kurdów i obywateli ze wszystkich środowisk” – dodał.

Urzędnicy twierdzą, że komitet będzie pełnił rolę organu doradczego, którego zadaniem będzie identyfikowanie reform, opracowywanie ustawodawstwa oraz informowanie opinii publicznej o postępach, a jego mandat potrwa do końca 2025 roku.