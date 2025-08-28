W 2025 roku wszystkie państwa członkowskie NATO osiągną zakładany cel wydatków na obronność na poziomie 2% PKB, jednak tylko trzy z nich realizują wyższy cel ustalony przez liderów sojuszu w czerwcu, wynika z danych opublikowanych przez NATO.

Z danych wynika, że jeszcze w 2024 roku ponad 10 z 32 państw sojuszu nie spełniało celu 2%, ustalonego w 2014 roku.

Prognozy na 2025 rok wskazują, że wszystkie państwa NATO osiągną ten próg. Sidem z nich spełni minimum czyli 2%, a niektóre z nich osiągną tylko nieznacznie wyższe wartości.

Polska jest liderem, wydaje najwięcej na obronność spośród państw NATO – 4,48% PKB. Kolejne miejsca zajmują Litwa (4%) i Łotwa (3,73%). To jedyne państwa, które przekraczają cel wydatków na obronność na poziomie 3,5% PKB, ustalony podczas szczytu w Hadze w czerwcu.