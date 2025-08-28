Palestyńczycy potrzebują “naszego zbiorowego działania” – powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, podczas otwarcia nadzwyczajnego spotkania Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) dotyczącego sytuacji w Gazie.

Przemawiając na spotkaniu OIC w saudyjskim mieście Dżudda, przewodniczący szczytu Fidan podkreślił: “To, czego potrzebują Palestyńczycy, to nasze wspólne działania”.

Ostrzegł, że uznanie Palestyny jest niewystarczające bez globalnych działań zmuszających Izrael do zakończenia wojny.

“Rząd Izraela nie dąży do pokoju, lecz do wymazania Palestyny. Nie można na to pozwolić” – powiedział.

“Muszą zostać powstrzymani.”

Spotkanie OIC, któremu przewodniczył turecki minister, koncentruje się na trwających działaniach Izraela w Gazie i ma na celu skoordynowanie stanowisk oraz odpowiedzi państw członkowskich.

W swoim wystąpieniu otwierającym Fidan potępił również ataki osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym działania izraelskich ministrów, podkreślając, że takie działania nie mogą pozostać bez odpowiedzi w historycznym mieście.

Izrael zabił prawie 62 700 Palestyńczyków w brutalnym ataku na Gazę od października 2023 roku. Wojna zdewastowała enklawę, która zmaga się z głodem narzuconym przez Izrael.

Rozejm w Gazie