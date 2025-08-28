WOJNA W GAZIE
2 min. czytania
'Palestyńczycy potrzebują zbiorowego działania,' mówi turecki minister spraw zagranicznych na spotkaniu OIC w sprawie Gazy
Turcja wezwała do skoordynowanej międzynarodowej presji na Izrael, aby zakończyć wojnę w Strefie Gazy, podkreślając jednocześnie poparcie OIC dla propozycji zawieszenia broni.
'Palestyńczycy potrzebują zbiorowego działania,' mówi turecki minister spraw zagranicznych na spotkaniu OIC w sprawie Gazy
Turcja deklaruje wsparcie dla odbudowy Gazy. / AA
28 sierpnia 2025

Palestyńczycy potrzebują “naszego zbiorowego działania” – powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, podczas otwarcia nadzwyczajnego spotkania Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) dotyczącego sytuacji w Gazie.

Przemawiając na spotkaniu OIC w saudyjskim mieście Dżudda, przewodniczący szczytu Fidan podkreślił: “To, czego potrzebują Palestyńczycy, to nasze wspólne działania”.

Ostrzegł, że uznanie Palestyny jest niewystarczające bez globalnych działań zmuszających Izrael do zakończenia wojny.

“Rząd Izraela nie dąży do pokoju, lecz do wymazania Palestyny. Nie można na to pozwolić” – powiedział.

“Muszą zostać powstrzymani.”

Spotkanie OIC, któremu przewodniczył turecki minister, koncentruje się na trwających działaniach Izraela w Gazie i ma na celu skoordynowanie stanowisk oraz odpowiedzi państw członkowskich.

W swoim wystąpieniu otwierającym Fidan potępił również ataki osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym działania izraelskich ministrów, podkreślając, że takie działania nie mogą pozostać bez odpowiedzi w historycznym mieście.

Izrael zabił prawie 62 700 Palestyńczyków w brutalnym ataku na Gazę od października 2023 roku. Wojna zdewastowała enklawę, która zmaga się z głodem narzuconym przez Izrael.

Rozejm w Gazie

Polecane

Turecki minister podkreślił znaczenie propozycji zawieszenia broni Egiptu i Kataru, która może pomóc w powstrzymaniu izraelskich ataków, zaznaczając, że OIC w pełni popiera wysiłki na rzecz rozejmu w Gazie.

“Porozumienie zostało osiągnięte, ale agresor [Izrael] również musi się na nie zgodzić” – powiedział Hakan Fidan.

Fidan ostrzegł, że brak zawarcia rozejmu pozwoli na kontynuację okupacji i okrucieństw, wzywając do inicjatywy ONZ na rzecz pełnego członkostwa Palestyny.

Podkreślił, że plany odbudowy i rehabilitacji Gazy muszą być realizowane w ramach arabskiego i islamskiego podejścia, a Turcja jest w pełni zaangażowana w wspieranie tych wysiłków.

“Musimy zapewnić, że Palestyńczycy pozostaną w Gazie. Musimy wspólnie odbudować Strefę Gazy” – powiedział Fidan.

Fidan przypomniał, że OIC została założona w celu ochrony Meczetu Al-Aksa, podkreślając, że każda słabość podważyłaby podstawową misję organizacji.

Ostrzegł również, że ataki Izraela na Syrię, Liban i Iran odzwierciedlają szerszy plan destabilizacji, który zagraża bezpieczeństwu regionalnemu i globalnemu.

PowiązaneTRT Global - Turcja potępia eskalację izraelskich ataków w Syrii
PowiązaneTRT Global - Masowe operacje pomocowe Turcji w Strefie Gazy: lista
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us