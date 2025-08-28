Palestyńczycy potrzebują “naszego zbiorowego działania” – powiedział w poniedziałek minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, podczas otwarcia nadzwyczajnego spotkania Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) dotyczącego sytuacji w Gazie.
Przemawiając na spotkaniu OIC w saudyjskim mieście Dżudda, przewodniczący szczytu Fidan podkreślił: “To, czego potrzebują Palestyńczycy, to nasze wspólne działania”.
Ostrzegł, że uznanie Palestyny jest niewystarczające bez globalnych działań zmuszających Izrael do zakończenia wojny.
“Rząd Izraela nie dąży do pokoju, lecz do wymazania Palestyny. Nie można na to pozwolić” – powiedział.
“Muszą zostać powstrzymani.”
Spotkanie OIC, któremu przewodniczył turecki minister, koncentruje się na trwających działaniach Izraela w Gazie i ma na celu skoordynowanie stanowisk oraz odpowiedzi państw członkowskich.
W swoim wystąpieniu otwierającym Fidan potępił również ataki osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym działania izraelskich ministrów, podkreślając, że takie działania nie mogą pozostać bez odpowiedzi w historycznym mieście.
Izrael zabił prawie 62 700 Palestyńczyków w brutalnym ataku na Gazę od października 2023 roku. Wojna zdewastowała enklawę, która zmaga się z głodem narzuconym przez Izrael.
Rozejm w Gazie
Turecki minister podkreślił znaczenie propozycji zawieszenia broni Egiptu i Kataru, która może pomóc w powstrzymaniu izraelskich ataków, zaznaczając, że OIC w pełni popiera wysiłki na rzecz rozejmu w Gazie.
“Porozumienie zostało osiągnięte, ale agresor [Izrael] również musi się na nie zgodzić” – powiedział Hakan Fidan.
Fidan ostrzegł, że brak zawarcia rozejmu pozwoli na kontynuację okupacji i okrucieństw, wzywając do inicjatywy ONZ na rzecz pełnego członkostwa Palestyny.
Podkreślił, że plany odbudowy i rehabilitacji Gazy muszą być realizowane w ramach arabskiego i islamskiego podejścia, a Turcja jest w pełni zaangażowana w wspieranie tych wysiłków.
“Musimy zapewnić, że Palestyńczycy pozostaną w Gazie. Musimy wspólnie odbudować Strefę Gazy” – powiedział Fidan.
Fidan przypomniał, że OIC została założona w celu ochrony Meczetu Al-Aksa, podkreślając, że każda słabość podważyłaby podstawową misję organizacji.
Ostrzegł również, że ataki Izraela na Syrię, Liban i Iran odzwierciedlają szerszy plan destabilizacji, który zagraża bezpieczeństwu regionalnemu i globalnemu.