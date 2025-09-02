Prezydent Rosji Władimir Putin podziękował Turcji za jej wysiłki mediacyjne w konflikcie na Ukrainie i wyraził przekonanie, że Ankara nadal będzie odgrywać “szczególną rolę” w poszukiwaniu rozwiązania. Słowa te padły podczas spotkania z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w chińskim mieście portowym Tianjin.
Putin zwrócił uwagę na fakt odycia się trzech rund bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą w Stambule od maja. Według niego, negocjacje te pozwoliły stronom poczynić postępy w kilku kwestiach humanitarnych.
Podkreślił, że zaangażowanie Ankary było kluczowe w stworzeniu przestrzeni do dialogu, opisując wkład Turcji jako “znaczący”, jak i “potrzebną”.
Rosyjski przywódca dodał, że on i Erdoğan omówili kilka kwestii regionalnych, w tym dotyczących Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Kaukazu.
Podkreślił, że współpraca z Turcją w tych obszarach jest “dobrze ugruntowana, konkretna, użyteczna i oparta na zaufaniu”.
Putin zauważył, że regularne kontakty na poziomie prezydenckim pomagają utrzymać to, co nazwał konstruktywnym i pełnym szacunku dialogiem, zgodnym z zasadami dobrego sąsiedztwa.
Podkreślił również ciągły wzrost handlu i inwestycji między krajami.
Powiedział, że handel dwustronny wzrósł o 6,6% w ubiegłym roku, a w pierwszej połowie 2025 roku wzrósł o kolejne 3%. Rosyjskie firmy, jak zauważył, są aktywne w tureckim przemyśle metalurgicznym i motoryzacyjnym, podczas gdy obecność tureckich przedsiębiorstw widoczna jest w Rosji w takich sektorach jak inżynieria mechaniczna, obróbka drewna i metalurgia.
Prace komisji międzyrządowej, która ostatnio zebrała się w Moskwie w czerwcu, również zostały wskazane jako czynnik napędzający współpracę gospodarczą.
Współpracę energetyczną Putin określił jako “prawdziwie strategiczną”. Powiedział, że dostawy gazu ziemnego przez gazociągi Blue Stream i Turkish Stream pozostają nieprzerwane i podkreślił, że Rosja nadal jest jednym z kluczowych dostawców Turcji.
Zwrócił również uwagę na elektrownię jądrową Akkuyu, która jest obecnie budowana przez rosyjski Rosatom, nazywając ją flagowym projektem relacji dwustronnych, który podkreśla długoterminowy charakter partnerstwa.
W symbolicznym momencie przed formalnymi rozmowami Kreml opublikował nagranie, na którym członkowie rosyjskich i tureckich delegacji serdecznie się witają.
Szef Rosatom, Aleksiej Lichaczow i rosyjski minister energii, Siergiej Ciwilew, wymienili uściski dłoni i uściski z tureckimi odpowiednikami, w tym ministrem energii, Alparslanem Bayraktarem.
Putin zwrócił również uwagę na znaczenie politycznego zaufania między Moskwą a Ankarą, zauważając, że ich współpraca wykracza poza kwestie dwustronne i obejmuje sprawy regionalne oraz międzynarodowe.
Powiedział, że obie strony dostrzegają wartość w dostosowywaniu podejścia w regionach takich jak Bliski Wschód i Afryka Północna, gdzie ich interesy często się krzyżują.