POLITYKA
2 min. czytania
Putin dziękuje Turcji za rolę w rozmowach na temat Ukrainy, chwali regionalną współpracę z Erdoganem
Rosyjski przywódca jest pewien, że Ankara będzie kontynuować "szczególną rolę" w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu na Ukrainie, określa relacje na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i na Kaukazie jako "dobrze ugruntowane, konkretne i przydatne".
Putin dziękuje Turcji za rolę w rozmowach na temat Ukrainy, chwali regionalną współpracę z Erdoganem
Putin dziękuje Turcji za rolę w rozmowach na temat Ukrainy i chwali regionalną współpracę z prezydentem Erdoganem. / AA
2 września 2025

Prezydent Rosji Władimir Putin podziękował Turcji za jej wysiłki mediacyjne w konflikcie na Ukrainie i wyraził przekonanie, że Ankara nadal będzie odgrywać “szczególną rolę” w poszukiwaniu rozwiązania. Słowa te padły podczas spotkania z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w chińskim mieście portowym Tianjin.

Putin zwrócił uwagę na fakt odycia się trzech rund bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą w Stambule od maja. Według niego, negocjacje te pozwoliły stronom poczynić postępy w kilku kwestiach humanitarnych.

Podkreślił, że zaangażowanie Ankary było kluczowe w stworzeniu przestrzeni do dialogu, opisując wkład Turcji jako “znaczący”, jak i “potrzebną”.

Rosyjski przywódca dodał, że on i Erdoğan omówili kilka kwestii regionalnych, w tym dotyczących Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Kaukazu.

Podkreślił, że współpraca z Turcją w tych obszarach jest “dobrze ugruntowana, konkretna, użyteczna i oparta na zaufaniu”.

Putin zauważył, że regularne kontakty na poziomie prezydenckim pomagają utrzymać to, co nazwał konstruktywnym i pełnym szacunku dialogiem, zgodnym z zasadami dobrego sąsiedztwa.

Podkreślił również ciągły wzrost handlu i inwestycji między krajami.

Powiedział, że handel dwustronny wzrósł o 6,6% w ubiegłym roku, a w pierwszej połowie 2025 roku wzrósł o kolejne 3%. Rosyjskie firmy, jak zauważył, są aktywne w tureckim przemyśle metalurgicznym i motoryzacyjnym, podczas gdy obecność tureckich przedsiębiorstw widoczna jest w Rosji w takich sektorach jak inżynieria mechaniczna, obróbka drewna i metalurgia.

Polecane

Prace komisji międzyrządowej, która ostatnio zebrała się w Moskwie w czerwcu, również zostały wskazane jako czynnik napędzający współpracę gospodarczą.

Współpracę energetyczną Putin określił jako “prawdziwie strategiczną”. Powiedział, że dostawy gazu ziemnego przez gazociągi Blue Stream i Turkish Stream pozostają nieprzerwane i podkreślił, że Rosja nadal jest jednym z kluczowych dostawców Turcji.

Zwrócił również uwagę na elektrownię jądrową Akkuyu, która jest obecnie budowana przez rosyjski Rosatom, nazywając ją flagowym projektem relacji dwustronnych, który podkreśla długoterminowy charakter partnerstwa.

W symbolicznym momencie przed formalnymi rozmowami Kreml opublikował nagranie, na którym członkowie rosyjskich i tureckich delegacji serdecznie się witają.

Szef Rosatom, Aleksiej Lichaczow i rosyjski minister energii, Siergiej Ciwilew, wymienili uściski dłoni i uściski z tureckimi odpowiednikami, w tym ministrem energii, Alparslanem Bayraktarem.

Putin zwrócił również uwagę na znaczenie politycznego zaufania między Moskwą a Ankarą, zauważając, że ich współpraca wykracza poza kwestie dwustronne i obejmuje sprawy regionalne oraz międzynarodowe.

Powiedział, że obie strony dostrzegają wartość w dostosowywaniu podejścia w regionach takich jak Bliski Wschód i Afryka Północna, gdzie ich interesy często się krzyżują.

PowiązaneTRT Global - Ukraina i Rosja kończą rozmowy w Stambule; Kijów naciska na szczyt przywódców do końca sierpnia
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us