Prezydent Rosji Władimir Putin podziękował Turcji za jej wysiłki mediacyjne w konflikcie na Ukrainie i wyraził przekonanie, że Ankara nadal będzie odgrywać “szczególną rolę” w poszukiwaniu rozwiązania. Słowa te padły podczas spotkania z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) w chińskim mieście portowym Tianjin.

Putin zwrócił uwagę na fakt odycia się trzech rund bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą w Stambule od maja. Według niego, negocjacje te pozwoliły stronom poczynić postępy w kilku kwestiach humanitarnych.

Podkreślił, że zaangażowanie Ankary było kluczowe w stworzeniu przestrzeni do dialogu, opisując wkład Turcji jako “znaczący”, jak i “potrzebną”.

Rosyjski przywódca dodał, że on i Erdoğan omówili kilka kwestii regionalnych, w tym dotyczących Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Kaukazu.

Podkreślił, że współpraca z Turcją w tych obszarach jest “dobrze ugruntowana, konkretna, użyteczna i oparta na zaufaniu”.

Putin zauważył, że regularne kontakty na poziomie prezydenckim pomagają utrzymać to, co nazwał konstruktywnym i pełnym szacunku dialogiem, zgodnym z zasadami dobrego sąsiedztwa.

Podkreślił również ciągły wzrost handlu i inwestycji między krajami.

Powiedział, że handel dwustronny wzrósł o 6,6% w ubiegłym roku, a w pierwszej połowie 2025 roku wzrósł o kolejne 3%. Rosyjskie firmy, jak zauważył, są aktywne w tureckim przemyśle metalurgicznym i motoryzacyjnym, podczas gdy obecność tureckich przedsiębiorstw widoczna jest w Rosji w takich sektorach jak inżynieria mechaniczna, obróbka drewna i metalurgia.