W poniedziałek podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, prezydent Karol Nawrocki zażądał od Niemiec reparacji wojennych. Podkreślił, że to konieczny krok do budowania relacji opartych na prawdzie i sprawiedliwości.
“Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego” – powiedział prezydent.
“Dla naszej wspólnej przyszłości dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparacje od państwa niemieckiego i wierze że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta Polski na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą, bezpieczną przyszłość, razem z naszymi zachodnimi sąsiadami” – oświadczył.
Po czym dodał - “Naszym obowiązkiem, naszą wspólną sprawą jest dochodzić też prawdy i uczciwości wobec naszych zachodnich sąsiadów”.
Premier Donald Tusk z kolei nie odniósł się do kwestii reparacji, skoncentrował się na aktualnych zagrożeniach.
Zaapelował o jasne rozpoznanie wrogów i sojuszników Polski.
Podkreślił, że Westerplatte to miejsce pamięci i przestrogi przed przyszłymi agresjami.
Wskazał na znaczenie współpracy z NATO i krajami europejskimi wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
Na swoim profilu na platformie X opublikował post, w którym podkreślił – “tylko silni, tylko mądrzy, tylko zjednoczeni, nigdy nikomu nie ulegniemy.”