Prezydent Nawrocki: “Naszym obowiązkiem jest dochodzić prawdy i uczciwości”
Prezydent Karol Nawrocki wezwał do wypłaty reparacji wojennych przez Niemcy, uznając to za fundament uczciwych relacji polsko-niemieckich.
Prezydent Nawrocki - “Naszym obowiązkiem, naszą wspólną sprawą jest dochodzić też prawdy i uczciwości wobec naszych zachodnich sąsiadów”. / AP
2 września 2025

W poniedziałek podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, prezydent Karol Nawrocki zażądał od Niemiec reparacji wojennych. Podkreślił, że to konieczny krok do budowania relacji opartych na prawdzie i sprawiedliwości. 

“Polska jako państwo przyfrontowe, Polska jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego” –  powiedział prezydent.

“Dla naszej wspólnej przyszłości dla bezpieczeństwa naszych sojuszy, czekamy na reparacje od państwa niemieckiego i wierze że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta Polski na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą, bezpieczną przyszłość, razem z naszymi zachodnimi sąsiadami” – oświadczył.

Po czym dodał - “Naszym obowiązkiem, naszą wspólną sprawą jest dochodzić też prawdy i uczciwości wobec naszych zachodnich sąsiadów”.

Premier Donald Tusk z kolei nie odniósł się do kwestii reparacji, skoncentrował się na aktualnych zagrożeniach.

Zaapelował o jasne rozpoznanie wrogów i sojuszników Polski.

Podkreślił, że Westerplatte to miejsce pamięci i przestrogi przed przyszłymi agresjami.

Wskazał na znaczenie współpracy z NATO i krajami europejskimi wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.

Na swoim profilu na platformie X opublikował post, w którym podkreślił – “tylko silni, tylko mądrzy, tylko zjednoczeni, nigdy nikomu nie ulegniemy.”

