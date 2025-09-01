POLITYKA
Kanclerz Niemiec: Pokój nie za cenę kapitulacji Ukrainy
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że zakończenie wojny w Ukrainie nie może nastąpić kosztem jej niepodległości.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził w nıedzıelę, że wojna w Ukrainie może potrwać jeszcze długo. / AP
1 września 2025

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził w niedzıelę, że wojna w Ukrainie może potrwać jeszcze długo, a zakończenie jej kosztem ukraińskiej kapitulacji nie wchodzi w grę.

W rozmowie z niemieckim nadawcą ZDF, Merz zaznaczył, że choć nie traci nadziei na zawieszenie broni w tym roku, nie ma co do tego złudzeń. Jak podkreślił, absolutnym priorytetem pozostaje wspieranie Ukrainy w obronie przed Rosją.

“Można zakończyć wojnę jutro, gdyby Ukraina się poddała i straciła niepodległość” - powiedział Merz. 

“Ale wtedy kolejne państwo byłby zagrożone pojutrze. A potem my. Nie ma takiej możliwości” – dodał.

Niemcy są jednym z kluczowych sojuszników Ukrainy. Od początku inwazji Rosji w lutym 2022 roku, Berlin dostarczył pomoc wojskową o wartości około 40 miliardów euro.


ŹRÓDŁO:AP
