Prezydent USA Donald Trump wyraził zaskoczenie, że niegdyś potężne lobby izraelskie w Waszyngtonie traci wpływy w Kongresie, zauważając zmianę pokoleniową w opiniach wewnątrz własnej Partii Republikańskiej.

W wywiadzie dla Daily Caller w piątek, opublikowanym w poniedziałek, Trump stwierdził, że poparcie dla Izraela w Kongresie to “przeszłość” w porównaniu z jego dominacją sprzed dwóch dekad.

"Powiem wam, Izrael miał najsilniejsze lobby w Kongresie spośród wszystkiego, co widziałem – czy to organizacji, firmy, czy stanu," powiedział Trump. "Dziś nie ma już tak silnego lobby. To niesamowite."

Dodał, że w przeszłości “nie można było mówić źle” o Izraelu i pozostać w polityce, ale teraz postacie takie jak demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez i jej progresywni sojusznicy zmienili debatę.

"Izrael był najsilniejszym lobby, jakie kiedykolwiek widziałem. Mieli całkowitą kontrolę nad Kongresem, a teraz już nie. Jestem trochę zaskoczony, widząc to," powiedział Trump.

Komentarze te pojawiły się po marcowym sondażu Pew Research Center, który pokazał, że 53 procent dorosłych Amerykanów postrzega Izrael negatywnie, w porównaniu do 42 procent w 2022 roku. Wśród Republikanów poniżej 50. roku życia negatywne opinie wzrosły z 35 procent do 50 procent w tym samym okresie.