Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła w niedzielę północno-wschodnią Polskę, gdzie z premierem Donaldem Tuskiem wspólnie oceniali nowe umocnienia na granicy z Białorusią.
Wizyta była związana z inwestycjami w infrastrukturę graniczną, które mają zwiększyć zdolności obronne i ograniczyć nielegalną migrację.
Von der Leyen zaznaczyła konieczność utrzymania czujności wobec działań Rosji.
Podkreśliła także znaczenie obrony granic Unii Europejskiej jako “wspólnej odpowiedzialności”. Wyraziła pełną solidarność z Polską, jako z państwem które stoi na “pierwszej linii”.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej wspomniała o atakach hybrydowych oraz zwiększeniu środków z UE.
Unia Europejska planuje przeznaczyć 800 miliardów euro na infrastrukturę obronną do 2030 roku oraz 150 miliardów euro w ramach programu SAFE na wsparcie państw członkowskich w kontekście zakupu sprzętu wojskowego. Polska ma być jednym z największych beneficjentów tego funduszu.
Von der Leyen zapowiedziała również przygotowanie unijnej mapy inwestycji w bezpieczeństwo w najbliższych tygodniach.