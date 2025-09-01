POLITYKA
Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiada zwiększenie funduszy na zabezpieczenie granic UE
Podczas wizyty na granicy polsko-białoruskiej Ursula von der Leyen ogłosiła plany znacznego zwiększenia środków na ochronę granic.
Premier Donald Tusk i przewodnicząca KE Ursula von der Leyen idą obok funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. / AP
1 września 2025

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła w niedzielę północno-wschodnią Polskę, gdzie z premierem Donaldem Tuskiem wspólnie oceniali nowe umocnienia na granicy z Białorusią.

Wizyta była związana z inwestycjami w infrastrukturę graniczną, które mają zwiększyć zdolności obronne i ograniczyć nielegalną migrację. 

Von der Leyen zaznaczyła konieczność utrzymania czujności wobec działań Rosji.

Podkreśliła także znaczenie obrony granic Unii Europejskiej jako “wspólnej odpowiedzialności”. Wyraziła pełną solidarność z Polską, jako z państwem które stoi na “pierwszej linii”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wspomniała o atakach hybrydowych oraz zwiększeniu środków z UE.

Unia Europejska planuje przeznaczyć 800 miliardów euro na infrastrukturę obronną do 2030 roku oraz 150 miliardów euro w ramach programu SAFE na wsparcie państw członkowskich w kontekście zakupu sprzętu wojskowego. Polska ma być jednym z największych beneficjentów tego funduszu.

Von der Leyen zapowiedziała również przygotowanie unijnej mapy inwestycji w bezpieczeństwo w najbliższych tygodniach.

ŹRÓDŁO:Reuters
