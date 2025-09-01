Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła w niedzielę północno-wschodnią Polskę, gdzie z premierem Donaldem Tuskiem wspólnie oceniali nowe umocnienia na granicy z Białorusią.

Wizyta była związana z inwestycjami w infrastrukturę graniczną, które mają zwiększyć zdolności obronne i ograniczyć nielegalną migrację.

Von der Leyen zaznaczyła konieczność utrzymania czujności wobec działań Rosji.

Podkreśliła także znaczenie obrony granic Unii Europejskiej jako “wspólnej odpowiedzialności”. Wyraziła pełną solidarność z Polską, jako z państwem które stoi na “pierwszej linii”.