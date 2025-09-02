Polski złoty umocnił się trzeci dzień z rzędu dzięki słabszemu dolarowi i oczekiwaniom na cięcie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

W środę polski bank centralny prawdopodobnie obniży stopy o 25 punktów bazowych, kontynuując luzowanie polityki, podczas gdy inne kraje regionu – Czechy i Węgry – utrzymują je bez zmian.

Analitycy ING podkreślają, że "wyniki posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej mogą być źródłem zmienności w tym tygodniu". Polska boryka się jednak z dylematem między niższą niż oczekiwano inflacją, a rosnącym deficytem budżetowym.

Kurs złotego w stosunku do euro poprawił się o 0,3% i wynosi teraz 4,254 zł za euro, po tym, jak wcześniej wartość złotego osłabła do najniższego poziomu od trzech tygodni, gdy euro kosztowało 4,276 zł.