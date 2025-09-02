BIZNES I TECHNOLOGIA
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Mimo pozytywnych sygnałów dla złotego, przemysł w Polsce kurczy się już czwarty miesiąc z rzędu, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, gdzie również odnotowano spadek aktywności produkcyjnej.
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Narodowy Bank Polski (NBP) w Warszawie / Reuters
2 września 2025

Polski złoty umocnił się trzeci dzień z rzędu dzięki słabszemu dolarowi i oczekiwaniom na cięcie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. 

W środę polski bank centralny prawdopodobnie obniży stopy o 25 punktów bazowych, kontynuując luzowanie polityki, podczas gdy inne kraje regionu – Czechy i Węgry – utrzymują je bez zmian. 

Analitycy ING podkreślają, że "wyniki posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej mogą być źródłem zmienności w tym tygodniu". Polska boryka się jednak z dylematem między niższą niż oczekiwano inflacją, a rosnącym deficytem budżetowym.

Kurs złotego w stosunku do euro poprawił się o 0,3% i wynosi teraz 4,254 zł za euro, po tym, jak wcześniej wartość złotego osłabła do najniższego poziomu od trzech tygodni, gdy euro kosztowało 4,276 zł.

Mimo pozytywnych sygnałów dla złotego, przemysł w Polsce kurczy się już czwarty miesiąc z rzędu, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, gdzie również odnotowano spadek aktywności produkcyjnej.

W Czechach korona osiągnęła najwyższy poziom od 20 miesięcy względem euro, pomimo słabszych danych produkcyjnych. 

Według Deutsche Banku korona jest postrzegana jako odzwierciedlenie zmian w polityce fiskalnej i obronnej Niemiec – kluczowego partnera handlowego regionu.

Węgry również odnotowały spadek produkcji, co wskazuje na utrzymujące się wyzwania gospodarcze w Europie Środkowej.

ŹRÓDŁO:Reuters
