W centralnej Polsce, w mieście Włocławek, zostanie uruchomiony pierwszy w kraju mały reaktor jądrowy – ogłosiła w czwartek spółka Orlen. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z firmą Synthos, działającą w branży chemicznej.

Orlen, największy państwowy koncern paliwowy w Polsce, planuje do 2035 roku uruchomić co najmniej dwa reaktory typu SMR o łącznej mocy 0,6 GW.

SMR to skrót od Small Modular Reactor, czyli mały reaktor modułowy.

Inicjatywa wpisuje się w krajową strategię zmniejszania uzależnienia od paliw kopalnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jak poinformował prezes Orlenu, Ireneusz Fafara, reaktor BWRX-300, który ma powstać we Włocławku, będzie pierwszą tego typu instalacją w Europie.