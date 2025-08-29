BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Pierwszy taki reaktor jądrowy w Europie powstanie we Włocławku
Pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa powstanie w centralnej Polsce, dzięki współpracy Orlenu i Synthos.
Pierwszy taki reaktor jądrowy w Europie powstanie we Włocławku
Na zdjęciu : Widok wnętrza zbiornika reaktora jądrowego elektrowni Vogtle Unit 2. Dzięki uprzejmości Southern Nuclear. / AP
29 sierpnia 2025

W centralnej Polsce, w mieście Włocławek, zostanie uruchomiony pierwszy w kraju mały reaktor jądrowy – ogłosiła w czwartek spółka Orlen. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z firmą Synthos, działającą w branży chemicznej.

Orlen, największy państwowy koncern paliwowy w Polsce, planuje do 2035 roku uruchomić co najmniej dwa reaktory typu SMR o łącznej mocy 0,6 GW. 

SMR to skrót od Small Modular Reactor, czyli mały reaktor modułowy.

Inicjatywa wpisuje się w krajową strategię zmniejszania uzależnienia od paliw kopalnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jak poinformował prezes Orlenu, Ireneusz Fafara, reaktor BWRX-300, który ma powstać we Włocławku, będzie pierwszą tego typu instalacją w Europie.

Polecane

Projekt ten ma być przełomem w transformacji energetycznej Polski i jednym z kluczowych kroków w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł energii.

Orlen i Synthos utworzą spółkę o nazwie OSGE, w której każda ze stron obejmie udziały o wartości 50%.

PowiązaneTRT Global - Polska rezygnuje z udziału KHNP w projektach jądrowych


ŹRÓDŁO:Reuters
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us