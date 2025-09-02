ŚWIAT
Berlin: Brak oznak sugerujących atak Rosji i Białorusi
Niemcy nie spodziewają się ataków na państwa NATO w trakcie nadchodzących ćwiczeń wojskowych Zapad-2025. Sojusz pozostaje jednak w gotowości.
Na zdjęciu: Carsten Breuer odwiedza batalion szkoleniowy sił powietrznych w Germersheim. / Reuters
2 września 2025

Szef niemieckiej armii Carsten Breuer zapewnił, że nie ma oznak sugerujących atak pod przykrywką manewrów Zapad-2025, które rozpoczną się za 10 dni w zachodniej Rosji i na Białorusi. 

“Nie mamy żadnych przesłanek, by sądzić, że pod przykrywką ćwiczeń szykowany jest atak” – powiedział Breuer w Berlinie.

Ćwiczenia budzą jednak niepokój w Polsce, na Litwie i Łotwie. 

Kijów przypomniał, że wcześniejsze manewry Zapad-2021 poprzedziły rosyjską inwazję na Ukrainę.

Prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka nazwał zarzuty o możliwy atak “kompletnym nonsensem”.

Berlin szacuje, że w ćwiczeniach Zapad weźmie udział 13 tys. rosyjskich żołnierzy na Białorusi i 30 tys. w Rosji. 

PowiązaneTRT Global - Ukraina ostrzega przed ryzykiem prowokacji ze strony Rosji i Białorusi

Część ćwiczeń Zapad-2025 zbiegnie się w czasie z niemieckimi manewrami Quadrigaw w których bierze udział 13 państw NATO - ponad 8 tys. żołnierzy, 30 samolotów, 40 jednostek pływających i 1800 pojazdów. 

Ćwiczenia koncentrują się na szybkich przerzutach sił do Litwy – przez wąski korytarz suwalski – drogą lądową, morską i powietrzną.

Manewry Quadrigaw rozpoczęły się pod koniec sierpnia i potrwają do 12 września.

Niemcy, jako centrum logistyczne NATO, przygotowują się na przyjęcie ponad 100 tys. żołnierzy sojuszu w razie konfliktu.

ŹRÓDŁO:Reuters
