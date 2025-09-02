Szef niemieckiej armii Carsten Breuer zapewnił, że nie ma oznak sugerujących atak pod przykrywką manewrów Zapad-2025, które rozpoczną się za 10 dni w zachodniej Rosji i na Białorusi.

“Nie mamy żadnych przesłanek, by sądzić, że pod przykrywką ćwiczeń szykowany jest atak” – powiedział Breuer w Berlinie.

Ćwiczenia budzą jednak niepokój w Polsce, na Litwie i Łotwie.

Kijów przypomniał, że wcześniejsze manewry Zapad-2021 poprzedziły rosyjską inwazję na Ukrainę.

Prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka nazwał zarzuty o możliwy atak “kompletnym nonsensem”.

Berlin szacuje, że w ćwiczeniach Zapad weźmie udział 13 tys. rosyjskich żołnierzy na Białorusi i 30 tys. w Rosji.