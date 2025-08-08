BIZNES I TECHNOLOGIA
2 min. czytania
Japońskie okręty wojenne po raz pierwszy od prawie 90 lat zawinęły do portu w Nowej Zelandii
Dwa niszczyciele japońskiej marynarki wojennej przybyły do Wellington w ramach szerszej operacji w regionie Indo-Pacyfiku, co świadczy o pogłębiającej się współpracy regionalnej.
Japońskie okręty wojenne po raz pierwszy od prawie 90 lat zawinęły do portu w Nowej Zelandii
Dwa okręty Japońskiej Morskiej Siły Samoobrony wpływają do Wellington w Nowej Zelandii, rozpoczynając uroczystą wizytę w porcie, 8 sierpnia 2025 r. / AP
10 godzin temu

Japońskie okręty wojenne zawinęły w piątek do stolicy Nowej Zelandii po raz pierwszy od prawie 90 lat, w ramach wysiłków Tokio na rzecz pogłębiania strategicznych więzi na Południowym Pacyfiku.

Dwa niszczyciele z ponad 500-osobową załogą wpłynęły do portu w Wellington, towarzysząc nowozelandzkiemu okrętowi marynarki wojennej HMNZS Canterbury.

Okręt JS Ise i niszczyciel JS Suzunami uczestniczyły w operacji wojskowej w regionie Indo-Pacyfiku. Przybyły z Sydney, gdzie japońskie siły zbrojne brały udział w manewrach wojskowych z udziałem Nowej Zelandii, Australii i innych krajów.

Wizyta w Wellington miała charakter ceremonialny, odbyła się w momencie, gdy Japonia, której jedynym sojusznikiem traktatowym są Stany Zjednoczone, coraz bardziej dąży do pogłębienia dwustronnej współpracy wojskowej w obliczu trwających napięć w regionie.

“Nasze siły obronne rozwijają współpracę nie tylko z Nową Zelandią i Australią, ale także z wieloma państwami wyspiarskimi Pacyfiku” – powiedział w piątek dziennikarzom ambasador Japonii w Wellington, Makoto Osawa.

“Naszym głównym celem jest wolny i otwarty Indo-Pacyfik.”

Uwagi ambasadora pojawiły się po wtorkowym ogłoszeniu przez rząd Australii, że japońska firma Mitsubishi Heavy Industries wygrała przetarg na budowę australijskich okrętów wojennych, pokonując niemiecką firmę.

Polecane

Urzędnicy w Canberze stwierdzili, że japońska oferta była najlepsza i najtańsza, podkreślili również, że jest to największa umowa w przemyśle obronnym między tymi państwami.

Nowa Zelandia również stara się wzmocnić swoje strategiczne i wojskowe relacje w Azji w ramach zmiany polityki zagranicznej w ostatnich latach, która, jak twierdzi rząd, skierowała większą uwagę na współpracę i bezpieczeństwo na Pacyfiku.

W lipcu urzędnicy w Wellington ogłosili, że rozpoczęto prace nad umową logistyczną w dziedzinie obronności z Japonią, mającą na celu ułatwienie współpracy wojsk obu krajów.

Japońskie okręty wojenne rzadko odwiedzają tak dalekie południowe rejony Pacyfiku, ale bogate i strategicznie ważne wody Nowej Zelandii, Australii i mniejszych krajów wyspiarskich Pacyfiku są coraz częściej przedmiotem rywalizacji największych światowych mocarstw, co czyni je miejscem zaciętej walki o wpływy między Pekinem a krajami zachodnimi.

Choć Nowa Zelandia jest odległym krajem, ostatnio została wciągnięta w bardziej napięte kwestie związane z bezpieczeństwem regionalnym.

W lutym ćwiczenia z ostrą amunicją przeprowadzone przez chińskie fregaty morskie na Morzu Tasmańskim - między Nową Zelandią a Australią - wywołały niepokój rządów tych państw po tym, jak loty musiały zostać nagle przekierowane.

Ostatnia wizyta japońskiego okrętu wojennego w porcie w Wellington miała miejsce w 1936 roku, podały nowozelandzkie siły zbrojne.

Japoński okręt odwiedził największe miasto Nowej Zelandii, Auckland, w 2016 roku.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us