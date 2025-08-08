Japońskie okręty wojenne zawinęły w piątek do stolicy Nowej Zelandii po raz pierwszy od prawie 90 lat, w ramach wysiłków Tokio na rzecz pogłębiania strategicznych więzi na Południowym Pacyfiku.

Dwa niszczyciele z ponad 500-osobową załogą wpłynęły do portu w Wellington, towarzysząc nowozelandzkiemu okrętowi marynarki wojennej HMNZS Canterbury.

Okręt JS Ise i niszczyciel JS Suzunami uczestniczyły w operacji wojskowej w regionie Indo-Pacyfiku. Przybyły z Sydney, gdzie japońskie siły zbrojne brały udział w manewrach wojskowych z udziałem Nowej Zelandii, Australii i innych krajów.

Wizyta w Wellington miała charakter ceremonialny, odbyła się w momencie, gdy Japonia, której jedynym sojusznikiem traktatowym są Stany Zjednoczone, coraz bardziej dąży do pogłębienia dwustronnej współpracy wojskowej w obliczu trwających napięć w regionie.

“Nasze siły obronne rozwijają współpracę nie tylko z Nową Zelandią i Australią, ale także z wieloma państwami wyspiarskimi Pacyfiku” – powiedział w piątek dziennikarzom ambasador Japonii w Wellington, Makoto Osawa.

“Naszym głównym celem jest wolny i otwarty Indo-Pacyfik.”

Uwagi ambasadora pojawiły się po wtorkowym ogłoszeniu przez rząd Australii, że japońska firma Mitsubishi Heavy Industries wygrała przetarg na budowę australijskich okrętów wojennych, pokonując niemiecką firmę.