BIZNES I TECHNOLOGIA
1 min. czytania
Sprzedaż detaliczna w UE poniżej oczekiwań – Polska odnotowuje spadek
Czerwcowa sprzedaż detaliczna w UE wzrosła, choć poniżej prognoz. Polska wśród krajów z największym miesięcznym spadkiem.
Sprzedaż detaliczna w UE poniżej oczekiwań – Polska odnotowuje spadek
W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,1% zarówno w UE, jak i w strefie euro. / Reuters
15 godzin temu

Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej oraz strefie euro wzrosła w czerwcu o 0,3%, było to wynikiem nieco niższym od prognozowanych 0,4% – poinformował Eurostat.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,1% zarówno w UE, jak i w strefie euro. 

Wśród kategorii produktów największy miesięczny wzrost dotyczył artykułów nieżywnościowych (0,6%), paliw (0,4% w strefie euro, 0,6% w całej UE) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (0,2%).

Polecane

Największy miesięczny wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w Chorwacji (3,6%), Szwecji (2,6%) i na Malcie (2,2%).

Polska znalazła się wśród krajów z największym spadkiem – o 0,8%, obok Francji (0,9%) oraz Słowenii (0,7). 

Rocznie największy wzrost osiągnęły: Cypr Południowy (8,7%), Chorwacja (7,4%) oraz Malta i Portugalia (po 6,9%). Spadki roczne odnotowano w Finlandii i na Słowacji.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us