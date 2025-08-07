Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej oraz strefie euro wzrosła w czerwcu o 0,3%, było to wynikiem nieco niższym od prognozowanych 0,4% – poinformował Eurostat.
W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,1% zarówno w UE, jak i w strefie euro.
Wśród kategorii produktów największy miesięczny wzrost dotyczył artykułów nieżywnościowych (0,6%), paliw (0,4% w strefie euro, 0,6% w całej UE) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (0,2%).
Największy miesięczny wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w Chorwacji (3,6%), Szwecji (2,6%) i na Malcie (2,2%).
Polska znalazła się wśród krajów z największym spadkiem – o 0,8%, obok Francji (0,9%) oraz Słowenii (0,7).
Rocznie największy wzrost osiągnęły: Cypr Południowy (8,7%), Chorwacja (7,4%) oraz Malta i Portugalia (po 6,9%). Spadki roczne odnotowano w Finlandii i na Słowacji.