Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej oraz strefie euro wzrosła w czerwcu o 0,3%, było to wynikiem nieco niższym od prognozowanych 0,4% – poinformował Eurostat.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,1% zarówno w UE, jak i w strefie euro.

Wśród kategorii produktów największy miesięczny wzrost dotyczył artykułów nieżywnościowych (0,6%), paliw (0,4% w strefie euro, 0,6% w całej UE) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (0,2%).