Trump zapowiada "znacznie więcej" wtórnych sankcji na państwa, które kupują rosyjską ropę
Prezydent USA mówi, że więcej państw może zostać objętych cłami za kupowanie rosyjskiej ropy, a Chiny są wśród potencjalnych celów
Trump zapowiada "znacznie więcej" sankcji wtórnych, niedługo po nałożeniu kar na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy. / AP
18 godzin temu

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapowiedział, że jego administracja nałoży “znacznie więcej” sankcji wtórnych na kraje, które nadal kupują rosyjską ropę. Miało to miejsce kilka godzin po ogłoszeniu nowych kar wobec Indii.

“Zobaczycie znacznie więcej. Zobaczycie tak wiele sankcji wtórnych” - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu w środę, sugerując, że Chiny mogą być jednym z kolejnych krajów objętych tymi działaniami.

“Może się zdarzyć. Zależy od tego, jak nam pójdzie. Może się zdarzyć” - dodał Trump, zapytany, czy Pekin również stanie w obliczu podobnych środków, odnosząc się do trwających rozmów handlowych z Chinami, które – jak twierdzi – przynoszą postępy.

Wcześniej tego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające dodatkowe 25-procentowe cło na import z Indii w odpowiedzi na to, co określił jako “ciągłą odsprzedaż i czerpanie zysków” z rosyjskiej ropy przez New Delhi.

Cła mają wejść w życie za 21 dni.

Rozporządzenie zobowiązuje również Sekretarza Stanu, Marco Rubio oraz Sekretarza Skarbu, Scotta Bessenta do zidentyfikowania innych państw, które “bezpośrednio lub pośrednio” importują rosyjską ropę.

Ogłoszenie to pojawiło się dzień po tym, jak Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone “podejmą decyzję” w sprawie dalszych sankcji po wizycie specjalnego wysłannika Steve’a Witkoffa w Moskwie.

