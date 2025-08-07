Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapowiedział, że jego administracja nałoży “znacznie więcej” sankcji wtórnych na kraje, które nadal kupują rosyjską ropę. Miało to miejsce kilka godzin po ogłoszeniu nowych kar wobec Indii.

“Zobaczycie znacznie więcej. Zobaczycie tak wiele sankcji wtórnych” - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu w środę, sugerując, że Chiny mogą być jednym z kolejnych krajów objętych tymi działaniami.

“Może się zdarzyć. Zależy od tego, jak nam pójdzie. Może się zdarzyć” - dodał Trump, zapytany, czy Pekin również stanie w obliczu podobnych środków, odnosząc się do trwających rozmów handlowych z Chinami, które – jak twierdzi – przynoszą postępy.

Wcześniej tego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające dodatkowe 25-procentowe cło na import z Indii w odpowiedzi na to, co określił jako “ciągłą odsprzedaż i czerpanie zysków” z rosyjskiej ropy przez New Delhi.