Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że poszczególni przywódcy europejscy odwiedzą Stany Zjednoczone w poniedziałek lub we wtorek, aby omówić sposoby rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Rozmawiając z dziennikarzami po powrocie z US Open w Nowym Jorku, Trump dodał, że wkrótce porozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
"Niektórzy europejscy przywódcy przyjadą do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek indywidualnie," powiedział Trump.
Nie było jasne, o kogo dokładnie chodziło, a Biały Dom nie odpowiedział od razu na prośbę o dodatkowe szczegóły.
Trump dodał, że jest "niezadowolony" z obecnej sytuacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, po tym jak dziennikarze zapytali go o masowy rosyjski atak powietrzny, który według ukraińskich urzędników podpalił główny budynek rządowy w Kijowie w niedzielę w nocy.
Jednakże ponownie wyraził przekonanie, że konflikt wkrótce zostanie rozwiązany.
"Sytuacja rosyjsko-ukraińska, załatwimy to," powiedział Trump.