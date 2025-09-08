Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że poszczególni przywódcy europejscy odwiedzą Stany Zjednoczone w poniedziałek lub we wtorek, aby omówić sposoby rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Rozmawiając z dziennikarzami po powrocie z US Open w Nowym Jorku, Trump dodał, że wkrótce porozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Niektórzy europejscy przywódcy przyjadą do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek indywidualnie," powiedział Trump.

Nie było jasne, o kogo dokładnie chodziło, a Biały Dom nie odpowiedział od razu na prośbę o dodatkowe szczegóły.