Europejscy przywódcy odwiedzą USA w tym tygodniu, aby omówić wojnę rosyjsko-ukraińską: Trump
Trump oświadczył, że wkrótce porozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z prasą na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku. / Reuters
8 września 2025

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że poszczególni przywódcy europejscy odwiedzą Stany Zjednoczone w poniedziałek lub we wtorek, aby omówić sposoby rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Rozmawiając z dziennikarzami po powrocie z US Open w Nowym Jorku, Trump dodał, że wkrótce porozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Niektórzy europejscy przywódcy przyjadą do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek indywidualnie," powiedział Trump.

Nie było jasne, o kogo dokładnie chodziło, a Biały Dom nie odpowiedział od razu na prośbę o dodatkowe szczegóły.

Trump dodał, że jest "niezadowolony" z obecnej sytuacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, po tym jak dziennikarze zapytali go o masowy rosyjski atak powietrzny, który według ukraińskich urzędników podpalił główny budynek rządowy w Kijowie w niedzielę w nocy.

Jednakże ponownie wyraził przekonanie, że konflikt wkrótce zostanie rozwiązany.

"Sytuacja rosyjsko-ukraińska, załatwimy to," powiedział Trump.

