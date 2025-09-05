Prezydent Syrii Ahmed al Sharaa ogłosił uruchomienie Syryjskiego Funduszu Rozwoju, który ma być kluczowym narzędziem odbudowy kraju.

Ogłoszenie to miało miejsce w czwartek podczas ceremonii inauguracji funduszu w Cytadeli Damasceńskiej w stolicy, jak podała Syryjska Agencja Informacyjna (SANA).

"Spotykamy się dziś, aby ogłosić uruchomienie Syryjskiego Funduszu Rozwoju, za pośrednictwem którego zapraszamy was do przeznaczenia swoich hojnych środków na odbudowę tego, co zniszczył obalony reżim, oraz przywrócenie spalonych przez niego terenów do stanu zielonego, prosperującego państwa" – powiedział al Sharaa w swoim przemówieniu.

"Obalony reżim zniszczył naszą gospodarkę, ograbił nasze pieniądze, zniszczył nasze domy i zmusił naszych ludzi do życia w obozach i miejscach dla uchodźców. Spotykamy się tutaj dziś, aby uleczyć rany ukochanej Syrii, odbudować ją z pomocą jej mieszkańców i przywrócić przesiedlonych oraz uchodźców na ich ziemię."

Al Sharaa dodał, że fundusz będzie działał w sposób wysoce przejrzysty i ujawni wszystkie wydatki na strategiczne projekty.