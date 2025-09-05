POLITYKA
2 min. czytania
Syria uruchamia Fundusz Rozwoju
Prezydent Ahmed al Sharaa mówi, że Syryjski Fundusz Rozwoju będzie kluczowym narzędziem do odbudowy Syrii.
Syria uruchamia Fundusz Rozwoju
Al Sharaa zapewnia, że fundusz będzie wyjątkowo transparentny i ujawni wszystkie wydatki na projekty strategiczne. / Reuters
5 września 2025

Prezydent Syrii Ahmed al Sharaa ogłosił uruchomienie Syryjskiego Funduszu Rozwoju, który ma być kluczowym narzędziem odbudowy kraju.

Ogłoszenie to miało miejsce w czwartek podczas ceremonii inauguracji funduszu w Cytadeli Damasceńskiej w stolicy, jak podała Syryjska Agencja Informacyjna (SANA).

"Spotykamy się dziś, aby ogłosić uruchomienie Syryjskiego Funduszu Rozwoju, za pośrednictwem którego zapraszamy was do przeznaczenia swoich hojnych środków na odbudowę tego, co zniszczył obalony reżim, oraz przywrócenie spalonych przez niego terenów do stanu zielonego, prosperującego państwa" – powiedział al Sharaa w swoim przemówieniu.

"Obalony reżim zniszczył naszą gospodarkę, ograbił nasze pieniądze, zniszczył nasze domy i zmusił naszych ludzi do życia w obozach i miejscach dla uchodźców. Spotykamy się tutaj dziś, aby uleczyć rany ukochanej Syrii, odbudować ją z pomocą jej mieszkańców i przywrócić przesiedlonych oraz uchodźców na ich ziemię."

Al Sharaa dodał, że fundusz będzie działał w sposób wysoce przejrzysty i ujawni wszystkie wydatki na strategiczne projekty.

Polecane

Kilka minut po uruchomieniu funduszu darowizny przekroczyły 30 milionów dolarów, jak poinformował korespondent SANA.

Później państwowa telewizja Alikhbariya TV podała, że darowizny przekroczyły 60 milionów dolarów około godzinę po ogłoszeniu.

Bashar al Assad, przywódca Syrii przez prawie 25 lat, uciekł do Rosji w grudniu 2024 roku, kończąc rządy partii Baas, która sprawowała władzę od 1963 roku.

Nowa administracja tymczasowa pod przewodnictwem al Sharaa została utworzona w styczniu.

Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us