Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska podejmie rozmowy dotyczące stworzenia bezpiecznego nieba nad Ukrainą, pod warunkiem, że nie zagrozi to bezpieczeństwu Polski.

Po spotkaniu sojuszników Ukrainy w Paryżu Tusk podkreślił, że interes Polski w tym zakresie musi iść w parze z gwarancjami bezpieczeństwa.

Polska pozostaje w stanie wysokiej gotowości po incydencie z 2022 roku, gdy ukraińska rakieta omyłkowo trafiła w polską wieś, zabijając dwie osoby.

W ostatnich dniach odnotowano także dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które ostatecznie nie stanowiły zagrożenia i nie zostały zestrzelone.