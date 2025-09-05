POLITYKA
1 min. czytania
Polska gotowa do negocjacji ws. bezpiecznego nieba, ale pod warunkiem gwarancji bezpieczeństwa
Tusk zapowiedział udział Polski w rozmowach o bezpiecznym niebie nad Ukrainą, podkreślił jednocześnie konieczność gwarancji bezpieczeństwa dla Polski.
Samolot F-16 Hornet ląduje na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford podczas ćwiczeń wojskowych we Włoszech, 29 lipca 2025 r. / AP
5 września 2025

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska podejmie rozmowy dotyczące stworzenia bezpiecznego nieba nad Ukrainą, pod warunkiem, że nie zagrozi to bezpieczeństwu Polski.

Po spotkaniu sojuszników Ukrainy w Paryżu Tusk podkreślił, że interes Polski w tym zakresie musi iść w parze z gwarancjami bezpieczeństwa.

Polska pozostaje w stanie wysokiej gotowości po incydencie z 2022 roku, gdy ukraińska rakieta omyłkowo trafiła w polską wieś, zabijając dwie osoby. 

W ostatnich dniach odnotowano także dwukrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które ostatecznie nie stanowiły zagrożenia i nie zostały zestrzelone.

W sierpniu niedaleko wschodniej granicy, rozbił się dron, który prawdopodobnie przyleciał na terytorium Polski ze strony sojusznika Rosji, Białorusi.

Od początku wojny w Ukrainie Polska, jako członek NATO, konsekwentnie wspiera sąsiada w walce z rosyjską agresją.

ŹRÓDŁO:Reuters
