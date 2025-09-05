Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce porozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, po wcześniejszej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami europejskimi.

"Tak, planuje," – odpowiedział Trump dziennikarzowi, który podczas kolacji w Białym Domu z udziałem amerykańskich dyrektorów firm technologicznych zapytał go, czy planuje rozmowę z przywódcą Kremla.

Komentarze te pojawiły się w momencie, przeprowadzenia kolejnych ataków na Ukrainę przez Rosje. W czwartek wieczorem w obwodzie charkowskim zginęły trzy osoby, po tym jak za pomocą dronów rosyjskie siły zaatakowały wieś Chotymla, poinformował gubernator regionu Ołeh Syniehubow.

"Dwóch mężczyzn i jedna kobieta zginęli, a dwie inne osoby zostały ranne," powiedział, dodając, że niektóre ofiary to pracownicy zajmujący się naprawą dróg.

Tego samego dnia obwodzie czernihowskim dwóch pracowników Duńskiej Rady Uchodźców zginęło, po tym jak rosyjska rakieta uderzyła w obszar, gdzie trwało rozminowywanie.

Lokalne władze poinformowały, że ofiary były pracownikami pomocy humanitarnej, podczas gdy rosyjskie ministerstwo obrony zaprzeczyło tym doniesieniom, twierdząc, że celem ataku była baza startowa dronów dalekiego zasięgu.