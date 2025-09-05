W czwartek podczas konferencji prasowej w Paryżu premier Donald Tusk wypowiedział się na temat prowadzenia polityki zagranicznej przez Polskę.

“Polska zawsze musi zachować się godnie i z podniesioną głową. Ja z nikim na kolanach rozmawiać nie będę” - oświadczył.

Spór między obozem rządzącym a prezydentem, wywodzącym się z opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość, zaostrza się od czasu wygranych przez Nawrockiego wyborów prezydenckich.

Dodatkowym elementem konfliktu jest napięcie między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a prezydentem Karolem Nawrockim. Spotkanie Sikorskiego z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio odbyło się dzień przed wizytą Nawrockiego w Białym Domu.

Premier, zaznaczył, jednak że jest gotów wspierać misje prezydenta w polityce zagranicznej.

“Jesteśmy gotowi wesprzeć każda misję prezydenta RP, ktokolwiek nim jest, żeby był jak najlepiej przygotowany do spotkań” - powiedział jeszcze przed wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie.

W czwartek, komentując rezultat spotkania prezydenta Polski z prezydentem Stanów zjednoczonych powiedział: