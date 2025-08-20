Podczas wtorkowej dyskusji w Białym Domu na temat Ukrainy, Donald Trump przedstawił się jako mistrz negocjacji, twierdząc, że woli trwały pokój od tymczasowych zawieszeń broni. Zapewnił, że od początku swojej prezydentury zakończył sześć wojen.

Jednakże bliższe spojrzenie na konflikty, które Trump wskazuje, maluje znacznie bardziej skomplikowany obraz. Jego osiągnięcia w zakresie budowania pokoju są co najwyżej mieszane, a w kilku konfliktach, które twierdzi, że rozwiązał, nadal widoczna jest przemoc lub polityczny impas.

Administracja Trumpa twierdzi, że pomogła rozwiązać spory między Izraelem a Iranem, Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą, Kambodżą a Tajlandią, Indiami a Pakistanem, Serbią a Kosowem oraz Egiptem a Etiopią.

Ale w rzeczywistości konflikty te opowiadają inną historię.

Demokratyczna Republika Konga – Rwanda

Walki między siłami rządowymi i wspieranymi przez Rwandę rebeliantami w Demokratycznej Republice Konga trwają od lat, napędzane są napięciami etnicznymi i rywalizacją o zasoby.

Pomimo międzynarodowych wysiłków mediacyjnych konflikt pozostaje nierozwiązany. Zaledwie w zeszłym tygodniu rebelianci wspierani przez Rwandę nie dotrzymali kluczowego terminu porozumienia pokojowego w Dosze, co pokazuje, że trwały pokój jest daleki od osiągnięcia.

Administracja Trumpa twierdzi, że odegrała rolę w zakończeniu działań wojennych, ale trwająca przemoc przeczy jakimkolwiek twierdzeniom o całkowicie rozwiązanym konflikcie.

Egipt – Etiopia

Podobnie napięcia między Egiptem, a Etiopią koncentrują się na budowie przez Etiopię Wielkiej Tamy Renesansu na Nilu, co Kair uważa za zagrożenie dla swojego zaopatrzenia w wodę.

Negocjacje są powolne i niekonkluzywne, pozostawiając spór nierozwiązany i budząc obawy przed przyszłą eskalacją.

Trump i jego administracja sugerowali zaangażowanie w promowanie dialogu, jednak nie osiągnięto żadnego przełomowego porozumienia.

Indie – Pakistan

Napięcia między Indiami a Pakistanem w sprawie Kaszmiru często eskalowały, a obie strony wymieniały się atakami i oskarżeniami. W maju przemoc gwałtownie wzrosła.

Administracja Trumpa twierdziła, że pośredniczyła w zawieszeniu broni, przedstawiając to jako dyplomatyczne zwycięstwo.

10 maja, po starciach między Indiami a Pakistanem, Trump ogłosił: “Po długiej nocy rozmów mediowanych przez Stany Zjednoczone, z przyjemnością ogłaszam, że Indie i Pakistan zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni. Gratulacje dla obu krajów za użycie zdrowego rozsądku i wielkiej inteligencji.”

Jednakże rząd Indii odrzucił sugestię, że Trump odegrał jakąkolwiek znaczącą rolę w powstrzymaniu walk, podkreślając, że tak zwane rozwiązanie wynegocjowane przez USA miało głównie symboliczny charakter.

Serbia – Kosowo

Relacje między Serbią a Kosowem pozostają napięte dekady po tym, jak Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku.

Trump przypisuje sobie zasługę za zapobieżenie wojnie między tymi krajami, jednak Serbia zaprzeczała, jakoby planowała jakikolwiek konflikt zbrojny, sugerując, że kryzys nigdy nie był tak bliski, jak twierdzono.