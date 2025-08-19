POLITYKA
2 min. czytania
Trwają przygotowania do spotkania Putina i Zełenskiego — Trump
Prezydent USA sygnalizuje możliwość zorganizowania trójstronnego szczytu, europejscy przywódcy popierają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Trwają przygotowania do spotkania Putina i Zełenskiego — Trump
Prezydent USA sygnalizuje możliwość zorganizowania trójstronnego szczytu, europejscy przywódcy popierają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. / AP
15 godzin temu

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i że trwają przygotowania do spotkania Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w miejscu, które zostanie jeszcze ustalone.

“Wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Witkoff koordynują działania z Moskwą i Kijowem” – powiedział Trump w poniedziałek, dodając, że “wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości osiągnięcia pokoju między Rosją a Ukrainą”.

Trump zapowiedział, że po planowanym spotkaniu dwustronnym między Putinem, a Zełenskim “odbędzie się kolejne spotkanie, trójstronne, z moim udziałem oraz obu prezydentów.”

Źródło zaznajomione z rozmową powiedziało agencji AFP, że Putin wyraził gotowość do spotkania z Zełenskim. Rozmowa miała miejsce podczas przerwy w rozmowach Trumpa z europejskimi liderami w Białym Domu, kilka dni po jego szczycie na Alasce z Putinem.

Ze swojej strony Zełenski powiedział, że Ukraina wspiera wysiłki Trumpa, aby “zatrzymać wojnę między Rosją a Ukrainą i znaleźć dyplomatyczną drogę do jej zakończenia,” potwierdzając swoją gotowość do udziału w szczycie trójstronnym.

Podziękował Trumpowi “za działania na rzecz powstrzymania zabijania” i powiedział, że Ukraina jest otwarta na przeprowadzenie wyborów, gdy tylko zostaną osiągnięte bezpieczeństwo i pokój.

Zełenski dodał również, że “mamy teraz możliwość zakupu broni od Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo ważne dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i dozbrojenia ukraińskiej armii.”

Polecane

Wcześniej, w poniedziałek Trump opublikował na Truth Social apel do Kijowa, aby porzucił starania o odzyskanie Krymu i dążenie do członkostwa w NATO.

Obawy Europy

Zełenski odpowiedział na platformie X, że “Rosję można zmusić do pokoju tylko poprzez siłę, a prezydent Trump ma tę siłę.”

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przemawiając po spotkaniu w Waszyngtonie, powiedział, że “to są decydujące dni dla Ukrainy” i wyraził wątpliwości, “czy Putin będzie miał odwagę przybyć na szczyt z udziałem Zełenskiego.”

Merz z zadowoleniem przyjął ogłoszenie Trumpa dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówiąc, że oczekiwania wobec rozmów “nie tylko zostały spełnione, ale przekroczone,” i podkreślił, że “cała Europa powinna uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.”

PowiązaneTRT Global - USA mogą zaoferować Ukrainie ochronę na wzór NATO
Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us