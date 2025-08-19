Prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i że trwają przygotowania do spotkania Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w miejscu, które zostanie jeszcze ustalone.

“Wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Witkoff koordynują działania z Moskwą i Kijowem” – powiedział Trump w poniedziałek, dodając, że “wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości osiągnięcia pokoju między Rosją a Ukrainą”.

Trump zapowiedział, że po planowanym spotkaniu dwustronnym między Putinem, a Zełenskim “odbędzie się kolejne spotkanie, trójstronne, z moim udziałem oraz obu prezydentów.”

Źródło zaznajomione z rozmową powiedziało agencji AFP, że Putin wyraził gotowość do spotkania z Zełenskim. Rozmowa miała miejsce podczas przerwy w rozmowach Trumpa z europejskimi liderami w Białym Domu, kilka dni po jego szczycie na Alasce z Putinem.

Ze swojej strony Zełenski powiedział, że Ukraina wspiera wysiłki Trumpa, aby “zatrzymać wojnę między Rosją a Ukrainą i znaleźć dyplomatyczną drogę do jej zakończenia,” potwierdzając swoją gotowość do udziału w szczycie trójstronnym.

Podziękował Trumpowi “za działania na rzecz powstrzymania zabijania” i powiedział, że Ukraina jest otwarta na przeprowadzenie wyborów, gdy tylko zostaną osiągnięte bezpieczeństwo i pokój.

Zełenski dodał również, że “mamy teraz możliwość zakupu broni od Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo ważne dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i dozbrojenia ukraińskiej armii.”