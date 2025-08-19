Prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i że trwają przygotowania do spotkania Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w miejscu, które zostanie jeszcze ustalone.
“Wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Witkoff koordynują działania z Moskwą i Kijowem” – powiedział Trump w poniedziałek, dodając, że “wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości osiągnięcia pokoju między Rosją a Ukrainą”.
Trump zapowiedział, że po planowanym spotkaniu dwustronnym między Putinem, a Zełenskim “odbędzie się kolejne spotkanie, trójstronne, z moim udziałem oraz obu prezydentów.”
Źródło zaznajomione z rozmową powiedziało agencji AFP, że Putin wyraził gotowość do spotkania z Zełenskim. Rozmowa miała miejsce podczas przerwy w rozmowach Trumpa z europejskimi liderami w Białym Domu, kilka dni po jego szczycie na Alasce z Putinem.
Ze swojej strony Zełenski powiedział, że Ukraina wspiera wysiłki Trumpa, aby “zatrzymać wojnę między Rosją a Ukrainą i znaleźć dyplomatyczną drogę do jej zakończenia,” potwierdzając swoją gotowość do udziału w szczycie trójstronnym.
Podziękował Trumpowi “za działania na rzecz powstrzymania zabijania” i powiedział, że Ukraina jest otwarta na przeprowadzenie wyborów, gdy tylko zostaną osiągnięte bezpieczeństwo i pokój.
Zełenski dodał również, że “mamy teraz możliwość zakupu broni od Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo ważne dla zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i dozbrojenia ukraińskiej armii.”
Wcześniej, w poniedziałek Trump opublikował na Truth Social apel do Kijowa, aby porzucił starania o odzyskanie Krymu i dążenie do członkostwa w NATO.
Obawy Europy
Zełenski odpowiedział na platformie X, że “Rosję można zmusić do pokoju tylko poprzez siłę, a prezydent Trump ma tę siłę.”
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przemawiając po spotkaniu w Waszyngtonie, powiedział, że “to są decydujące dni dla Ukrainy” i wyraził wątpliwości, “czy Putin będzie miał odwagę przybyć na szczyt z udziałem Zełenskiego.”
Merz z zadowoleniem przyjął ogłoszenie Trumpa dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówiąc, że oczekiwania wobec rozmów “nie tylko zostały spełnione, ale przekroczone,” i podkreślił, że “cała Europa powinna uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.”