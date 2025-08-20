POLITYKA
Rosja dokonała "niemal natychmiastowych" ustępstw podczas rozmów Trumpa i Putina na Alasce, mówi amerykański wysłannik
Wysiłki na rzecz pokoju osiągnęły zaawansowany etap po spotkaniu między Trumpem a Putinem oraz następnym spotkaniu między Trumpem, Zełenskim i europejskimi przywódcami w Waszyngtonie.
Putin i Trump spotkali się na Alasce 15 sierpnia. / DPA
20 sierpnia 2025

Rosyjscy urzędnicy ustąpili “niemal natychmiast” podczas zeszłotygodniowego spotkania na wysokim szczeblu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, powiedział we wtorek amerykański wysłannik Steve Witkoff.

“Rosjanie niemal natychmiast dokonali ustępstw podczas pierwszego spotkania na Alasce, a częścią uzyskania tych ustępstw było sprawdzenie, czy będą oni gotowi być bardziej elastyczni” – powiedział Witkoff w wywiadzie dla FOX News, nie podając szczegółów dotyczących wspomnianych ustępstw.

Witkoff zaznaczył, że rozmowy w Anchorage koncentrowały się na osiągnięciu długoterminowego porozumienia pokojowego, a nie tymczasowego zawieszenia broni.

“Pozostaliśmy tam przez dłuższy czas, ponieważ faktycznie poczyniliśmy postępy w kwestii tego, jak moglibyśmy dojść do porozumienia pokojowego. Umowa o zawieszeniu broni jest bardzo, bardzo łatwa do złamania, ponieważ nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów” – powiedział.

Polecane

“Prezydent zaczął dostrzegać podczas tego spotkania na Alasce, że mamy uzgodnionych wiele wstępnych warunków do zawarcia porozumienia pokojowego, więc dlaczego nie dążyć do pełnego porozumienia pokojowego?” – dodał.

Kluczowe punkty sporne obejmują podobno potencjalne wymiany terytoriów oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kijów i europejscy liderzy argumentują, że każda droga do porozumienia pokojowego musi rozpocząć się od zawieszenia broni, podczas gdy USA i Rosja opowiadają się za pełnym porozumieniem pokojowym.

