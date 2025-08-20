Rosyjscy urzędnicy ustąpili “niemal natychmiast” podczas zeszłotygodniowego spotkania na wysokim szczeblu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, powiedział we wtorek amerykański wysłannik Steve Witkoff.

“Rosjanie niemal natychmiast dokonali ustępstw podczas pierwszego spotkania na Alasce, a częścią uzyskania tych ustępstw było sprawdzenie, czy będą oni gotowi być bardziej elastyczni” – powiedział Witkoff w wywiadzie dla FOX News, nie podając szczegółów dotyczących wspomnianych ustępstw.

Witkoff zaznaczył, że rozmowy w Anchorage koncentrowały się na osiągnięciu długoterminowego porozumienia pokojowego, a nie tymczasowego zawieszenia broni.

“Pozostaliśmy tam przez dłuższy czas, ponieważ faktycznie poczyniliśmy postępy w kwestii tego, jak moglibyśmy dojść do porozumienia pokojowego. Umowa o zawieszeniu broni jest bardzo, bardzo łatwa do złamania, ponieważ nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów” – powiedział.