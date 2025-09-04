Prezydent Donald Trump gościł w środę w Białym Domu nowego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Na powitanie zorganizowano przelot wojskowych samolotów, a podczas rozmowy zaoferowano zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy u wschodnioeuropejskiego sojusznika.
Obaj przywódcy rozmawiali również o wysiłkach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, podczas gdy działania pokojowe Trumpa napotykają trudności. Trump nazwał konflikt “głupią wojną” i stwierdził, że zakończenie jej byłoby dla niego “znacznie łatwiejsze”.
“To zostanie załatwione” – zapewnił reporterów w Gabinecie Owalnym, mając u boku Nawrockiego.
Nawrocki, historyk i zagorzały zwolennik Trumpa, przybył do Waszyngtonu na swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent, po tym jak odwiedził amerykańskiego przywódcę w trakcie kampanii wyborczej w Polsce, szukając jego poparcia.
Trump przyjął go serdecznie, oferując m.in. zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. “Umieścimy tam więcej, jeśli będą tego chcieli” – powiedział w Gabinecie Owalnym. “Stoimy murem za Polską i pomożemy jej się bronić.”
Nawrocki pochwalił obecność wojsk amerykańskich, mówiąc, że to “pierwszy raz w historii”, kiedy Polska z radością gości obce wojska, jednocześnie podkreślając, że Warszawa zamierza nadal zwiększać własne wydatki na obronność w ramach NATO.
Biały Dom poinformował, że przelot myśliwców F-16 i F-35 podczas przybycia Nawrockiego upamiętniał śmierć polskiego pilota F-16, który zginął w zeszłym tygodniu podczas przygotowań do pokazu lotniczego.
Zastępczyni rzecznika prasowego Anna Kelly powiedziała w oświadczeniu dla AFP, że w ramach przelotu zastosowano tzw. “formację brakującego człowieka”, miało to na celu “uczczenie pamięci odważnego polskiego pilota myśliwskiego, którego życie zostało tragicznie przerwane zbyt wcześnie, oraz podkreślenie szczególnych relacji między naszymi krajami.”
Mimo, że Trump i Nawrocki mają podobne poglądy polityczne, Polska uważnie obserwuje wysiłki amerykańskiego przywódcy na rzecz pokoju w sąsiedniej Ukrainie, z których Warszawa w dużej mierze została wykluczona.
Wojna na Ukrainie trwa
Kluczowy członek NATO i UE, Polska, od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku była silnym zwolennikiem Ukrainy i stanowi ważny kraj tranzytowy dla dostaw wojskowych i humanitarnych, a także jest gospodarzem tysięcy amerykańskich żołnierzy.
Wysiłki Trumpa, by doprowadzić prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do stołu negocjacyjnego, jak dotąd utknęły w martwym punkcie.
Putin podczas wizyty w Pekinie w środę zapowiedział kontynuację walk na Ukrainie, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego, podczas gdy Zełenski wyraził nadzieję na rozmowę z Trumpem w czwartek na temat możliwych dodatkowych sankcji wobec Rosji.
Nawrocki będzie również zabiegał o nowe wsparcie od Trumpa w obliczu głębokiej polaryzacji politycznej w Polsce między nim a proeuropejskim rządem, kierowanym przez byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska.
Nowy polski prezydent niedawno zablokował ustawę przedłużającą prawa uchodźców ukraińskich, zaproponowaną przez rząd Tuska. Nawrocki, podobnie jak Trump, sprzeciwia się również aspiracjom Ukrainy do członkostwa w NATO.
Wizyta jest okazją dla Trumpa do świętowania wyboru kolejnego prawicowego sojusznika w Europie.
Trump powitał Nawrockiego w Gabinecie Owalnym w czerwcu przed wyborami w Polsce, a Biały Dom opublikował zdjęcie, na którym obaj uśmiechają się i pokazują gest “kciuk w górę”.
Podczas kampanii wyborczej Nawrocki podkreślał znaczenie więzi ze Stanami Zjednoczonymi oraz swoje bliskie relacje z Trumpem. Jego hasło „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” nawiązywało do sloganu Trumpa "America First".