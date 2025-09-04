Prezydent Donald Trump gościł w środę w Białym Domu nowego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Na powitanie zorganizowano przelot wojskowych samolotów, a podczas rozmowy zaoferowano zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy u wschodnioeuropejskiego sojusznika.

Obaj przywódcy rozmawiali również o wysiłkach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, podczas gdy działania pokojowe Trumpa napotykają trudności. Trump nazwał konflikt “głupią wojną” i stwierdził, że zakończenie jej byłoby dla niego “znacznie łatwiejsze”.

“To zostanie załatwione” – zapewnił reporterów w Gabinecie Owalnym, mając u boku Nawrockiego.

Nawrocki, historyk i zagorzały zwolennik Trumpa, przybył do Waszyngtonu na swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent, po tym jak odwiedził amerykańskiego przywódcę w trakcie kampanii wyborczej w Polsce, szukając jego poparcia.

Trump przyjął go serdecznie, oferując m.in. zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. “Umieścimy tam więcej, jeśli będą tego chcieli” – powiedział w Gabinecie Owalnym. “Stoimy murem za Polską i pomożemy jej się bronić.”

Nawrocki pochwalił obecność wojsk amerykańskich, mówiąc, że to “pierwszy raz w historii”, kiedy Polska z radością gości obce wojska, jednocześnie podkreślając, że Warszawa zamierza nadal zwiększać własne wydatki na obronność w ramach NATO.

Biały Dom poinformował, że przelot myśliwców F-16 i F-35 podczas przybycia Nawrockiego upamiętniał śmierć polskiego pilota F-16, który zginął w zeszłym tygodniu podczas przygotowań do pokazu lotniczego.

Zastępczyni rzecznika prasowego Anna Kelly powiedziała w oświadczeniu dla AFP, że w ramach przelotu zastosowano tzw. “formację brakującego człowieka”, miało to na celu “uczczenie pamięci odważnego polskiego pilota myśliwskiego, którego życie zostało tragicznie przerwane zbyt wcześnie, oraz podkreślenie szczególnych relacji między naszymi krajami.”

Mimo, że Trump i Nawrocki mają podobne poglądy polityczne, Polska uważnie obserwuje wysiłki amerykańskiego przywódcy na rzecz pokoju w sąsiedniej Ukrainie, z których Warszawa w dużej mierze została wykluczona.