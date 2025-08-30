Turcja obchodzi 103. rocznicę Dnia Zwycięstwa, upamiętniając przełomowe zwycięstwo w bitwie pod Dumlupinar w 1922 roku przeciwko greckiej armii.

Pod przywództwem założyciela Republiki Turcji, Mustafy Kemala Atatürka, kampania wojskowa będąca częścią Wielkiej Ofensywy rozpoczęła się 26 sierpnia 1922 roku, przypieczętowując niepodległość Turcji i zakończyła się 18 września tego samego roku.

Historycy podkreślają, że to zwycięstwo, dowodzone przez Atatürka, ogłosiło determinację Turcji do samostanowienia oraz jej trwałą obecność w Anatolii.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również uczcił Dzień Zwycięstwa narodu tureckiego, mówiąc, że jest to nie tylko zwycięstwo militarne, ale także “symbol odrodzenia naszego narodu, jego walki o istnienie i wieczną niepodległość.”

“Naszym obowiązkiem dzisiaj jest nieść pochodnię niepodległości, zapaloną 30 sierpnia, ku silniejszej przyszłości w jedności i solidarności” – powiedział Erdogan w sobotę.

Szef Tureckiego Towarzystwa Historycznego, Yuksel Ozgen, porównał to zwycięstwo do bitwy pod Manzikertem w 1071 roku, nazywając je deklaracją, że naród turecki pozostanie zakorzeniony na ziemiach Anatolii.

“Podobnie jak bitwa pod Manzikertem otworzyła drzwi do tego regionu i dała nam szansę na budowę nowego horyzontu i nowej cywilizacji, tak Wielka Ofensywa i zwycięstwo 30 sierpnia ogłosiły światu, że Turcy pozostaną w Anatolii, że tu zostaniemy i że ta trwałość będzie wieczna” – powiedział Ozgen.