Turcja obchodzi 103. rocznicę zwycięstwa
Naród turecki upamiętnia Dzień Zwycięstwa, świętując triumf z 1922 roku pod wodzą Mustafy Kemala Atatürka, który zapewnił suwerenność i trwałą obecność w Anatolii.
Siły tureckie rozbiły greckie dywizje i zakończyły okupację Anatolii. / AA
30 sierpnia 2025

Turcja obchodzi 103. rocznicę Dnia Zwycięstwa, upamiętniając przełomowe zwycięstwo w bitwie pod Dumlupinar w 1922 roku przeciwko greckiej armii.

Pod przywództwem założyciela Republiki Turcji, Mustafy Kemala Atatürka, kampania wojskowa będąca częścią Wielkiej Ofensywy rozpoczęła się 26 sierpnia 1922 roku, przypieczętowując niepodległość Turcji i zakończyła się 18 września tego samego roku.

Historycy podkreślają, że to zwycięstwo, dowodzone przez Atatürka, ogłosiło determinację Turcji do samostanowienia oraz jej trwałą obecność w Anatolii.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan również uczcił Dzień Zwycięstwa narodu tureckiego, mówiąc, że jest to nie tylko zwycięstwo militarne, ale także “symbol odrodzenia naszego narodu, jego walki o istnienie i wieczną niepodległość.”

“Naszym obowiązkiem dzisiaj jest nieść pochodnię niepodległości, zapaloną 30 sierpnia, ku silniejszej przyszłości w jedności i solidarności” – powiedział Erdogan w sobotę.

Szef Tureckiego Towarzystwa Historycznego, Yuksel Ozgen, porównał to zwycięstwo do bitwy pod Manzikertem w 1071 roku, nazywając je deklaracją, że naród turecki pozostanie zakorzeniony na ziemiach Anatolii.

“Podobnie jak bitwa pod Manzikertem otworzyła drzwi do tego regionu i dała nam szansę na budowę nowego horyzontu i nowej cywilizacji, tak Wielka Ofensywa i zwycięstwo 30 sierpnia ogłosiły światu, że Turcy pozostaną w Anatolii, że tu zostaniemy i że ta trwałość będzie wieczna” – powiedział Ozgen.

“[...] Wielka Ofensywa rozerwała szaty, które mocarstwa imperialistyczne chciały narzucić Turkom. Był to cios wymierzony w mentalność, która chciała wypędzić Turków najpierw z Europy, a potem z Anatolii do Azji Środkowej.”

Zakończenie okupacji

Po klęsce Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej, mocarstwa Ententy zajęły rozległe terytoria kraju, co wywołało zdecydowany opór znany jako Wojna o Niepodległość.

Pod przywództwem Atatürka tureccy żołnierze zlikwidowali zagraniczną kontrolę nad Anatolią.

Decydujące starcie pod Dumlupinar w zachodniej prowincji Kutahya 30 sierpnia 1922 roku rozgromiło greckie dywizje, nieodwracalnie przechylając konflikt grecko-turecki na korzyść Turcji.

Pod koniec 1922 roku wojska zagraniczne wycofały się, torując drogę do proklamacji Republiki Turcji w następnym roku.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, w towarzystwie najwyższych ministrów i generałów, ma złożyć ceremonialny wieniec w mauzoleum Atatürka, Anıtkabir, w stolicy Ankary.

