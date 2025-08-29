Przewodniczący tureckiego parlamentu zwołał na piątek nadzwyczajne posiedzenie parlamentu, aby omówić izraelskie ataki na Gazę, ludobójstwo, represje oraz politykę głodzenia.
Biuro przewodniczącego poinformowało w środę, że Numan Kurtulmus zwołał nadzwyczajne posiedzenie parlamentu zgodnie z artykułem 93 Konstytucji oraz artykułem 7 Regulaminu Parlamentu.
Oczekuje się również, że minister spraw zagranicznych Turcji, Hakan Fidan, przedstawi posłom szczegółowe informacje podczas tego nadzwyczajnego posiedzenia.
Izrael zabił prawie 63 000 Palestyńczyków w Strefie Gazy od października 2023 roku.
Całkowita blokada palestyńskiej enklawy, wprowadzona przez Izrael na początku marca, doprowadziła do katastrofalnych warunków dla 2,4 miliona mieszkańców Gazy, powodując głód, powszechne choroby oraz załamanie się podstawowych usług.
W listopadzie ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Yoava Gallanta za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Gazie.
Izrael stoi również w obliczu sprawy o ludobójstwo przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wojną w tej enklawie.