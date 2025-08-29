Turecki gigant obronny Aselsan, dostarczył 47 pojazdów Siłom Zbrojnym Turcji w ramach nowego zintegrowanego systemu obrony powietrznej “Stalowa Kopuła”.
Środowa dostawa obejmuje zestaw systemów obrony powietrznej, radarowych i elektronicznych, które zostaną wdrożone w ramach projektu Stalowa Kopuła — wielopoziomowej tarczy ochronnej Turcji, mającej na celu wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami z powietrza.
“Dziś dostarczamy naszej bohaterskiej armii systemy Sky Dome, składające się z 47 pojazdów o wartości 460 milionów dolarów, które wzbudzą zaufanie wśród przyjaciół i strach wśród wrogów” – powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas ceremonii w Ankarze.
Dodał, że dzięki systemowi obrony powietrznej Stalowa Kopuła, Turcja znajdzie się teraz “w innej lidze” w zakresie obrony powietrznej.
Opisywana jako “parasol bezpieczeństwa” kraju w przestworzach, Stalowa Kopuła zapewnia fazową i zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami na niskich, średnich i dużych wysokościach, dzięki szerokiemu zakresowi systemów obronnych opracowanych przez tureckie firmy zbrojeniowe.
Jednym z tych systemów jest przeciwlotnicze działo Korkut firmy Aselsan, które spełnia potrzeby tureckich sił zbrojnych w zakresie obrony na niskich wysokościach jako skuteczny, mobilny i szybki system przeciwko zagrożeniom.
Hisar-A+ i Hisar-0+, opracowane przez Aselsan i Roketsan, to krajowe systemy niskiej i średniej wysokości, które zapewniają skuteczną ochronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) i śmigłowcami.
System obrony powietrznej Siper, opracowany we współpracy z Aselsan, Roketsan i Tureckim Instytutem Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK), jest skuteczny przeciwko zagrożeniom na dużych wysokościach i dalekim zasięgu, chroniąc kluczowe obiekty, jednostki wojskowe i miasta przed myśliwcami, pociskami manewrującymi i balistycznymi, UAV i innymi pojazdami powietrznymi.
Siper Blok 1 jest już w inwentarzu tureckich sił zbrojnych, a prace nad rozwojem Blok 2 są w toku.
Turecki przemysł obronny rozszerzył zdolności walki powietrznej dzięki systemowi Sungur firmy Roketsan, który jest przenośnym systemem do ochrony jednostek wojskowych na niskich wysokościach, oraz pociskowi Goktug opracowanemu przez TUBITAK, który można wystrzeliwać z platform lotniczych.
Laserowe systemy wysokiej precyzji Gokberk i Alka, opracowane przez Aselsan i Roketsan, są produktami nowej generacji w tureckim przemyśle obronnym i zostały zaprojektowane z myślą o zintegrowanej architekturze.
Hybrydowy system obrony powietrznej Gurz firmy Aselsan integruje technologie rakietowe, artyleryjskie i laserowe, podczas gdy inne systemy, takie jak Goker, Gokdeniz, Goksur oraz Levent firmy Roketsan, oferują dostosowane rozwiązania oparte na podobnych zasadach zintegrowanego projektowania.
Turecki przemysł obronny kontynuuje również rozwój krajowych technologii mających na celu neutralizację zagrożeń u ich źródła.
Amunicja MAM firmy Roketsan, systemy przeciwpancerne OMTAS, UMTAS i Karaok, kierowane rakiety TRLG-122/230, IHA-122/230 i K+, a także strategiczne systemy rakietowe Tayfun, Akya, Cakir, Atmaca i SOM zwiększają efektywność operacyjną Turcji na polu bitwy.