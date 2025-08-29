Turecki gigant obronny Aselsan, dostarczył 47 pojazdów Siłom Zbrojnym Turcji w ramach nowego zintegrowanego systemu obrony powietrznej “Stalowa Kopuła”.

Środowa dostawa obejmuje zestaw systemów obrony powietrznej, radarowych i elektronicznych, które zostaną wdrożone w ramach projektu Stalowa Kopuła — wielopoziomowej tarczy ochronnej Turcji, mającej na celu wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami z powietrza.

“Dziś dostarczamy naszej bohaterskiej armii systemy Sky Dome, składające się z 47 pojazdów o wartości 460 milionów dolarów, które wzbudzą zaufanie wśród przyjaciół i strach wśród wrogów” – powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas ceremonii w Ankarze.

Dodał, że dzięki systemowi obrony powietrznej Stalowa Kopuła, Turcja znajdzie się teraz “w innej lidze” w zakresie obrony powietrznej.

Opisywana jako “parasol bezpieczeństwa” kraju w przestworzach, Stalowa Kopuła zapewnia fazową i zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami na niskich, średnich i dużych wysokościach, dzięki szerokiemu zakresowi systemów obronnych opracowanych przez tureckie firmy zbrojeniowe.

Jednym z tych systemów jest przeciwlotnicze działo Korkut firmy Aselsan, które spełnia potrzeby tureckich sił zbrojnych w zakresie obrony na niskich wysokościach jako skuteczny, mobilny i szybki system przeciwko zagrożeniom.

Hisar-A+ i Hisar-0+, opracowane przez Aselsan i Roketsan, to krajowe systemy niskiej i średniej wysokości, które zapewniają skuteczną ochronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) i śmigłowcami.

System obrony powietrznej Siper, opracowany we współpracy z Aselsan, Roketsan i Tureckim Instytutem Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK), jest skuteczny przeciwko zagrożeniom na dużych wysokościach i dalekim zasięgu, chroniąc kluczowe obiekty, jednostki wojskowe i miasta przed myśliwcami, pociskami manewrującymi i balistycznymi, UAV i innymi pojazdami powietrznymi.