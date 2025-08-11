Sieć medialna Al-Dżazira określiła celowe zabijanie swoich dziennikarzy przez Izrael w Strefie Gazy jako “desperacką próbę uciszenia głosów przed inwazją na Gazę”.

Katarska stacja wydała oświadczenie po bezpośrednim ataku Izraela na namiot dziennikarzy w pobliżu szpitala Al-Shifa w Gazie, w wyniku którego zginęło pięciu dziennikarzy, w tym reporterzy - Anas Al-Sharif i Mohamed Qraiqea.

“Odpowiedzialność za ten atak spoczywa całkowicie na izraelskiej armii i rządzie” – oświadczyła Al-Dżazira.

W oświadczeniu podkreślono, że liczni izraelscy urzędnicy wielokrotnie nawoływali do ataków na Al-Sharifa i jego współpracowników.

“Anas Al-Sharif był jednym z najodważniejszych dziennikarzy dokumentujących głód narzucony przez izraelskie siły okupacyjne mieszkańcom Gazy. Uciszanie głosów w ramach planu inwazji na Gazę to desperacka próba” – dodano.

Podkreślono, że zabójstwo miało miejsce w trakcie 22-miesięcznej kampanii ludobójczej Izraela i krótko po ogłoszeniu przez izraelski rząd planu okupacji Gazy.

W oświadczeniu zauważono również, że Izrael przyznał, iż atak był “celowym i haniebnym aktem bezpośrednio wymierzonym w namiot dziennikarzy”.