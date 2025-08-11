WOJNA W GAZIE
Al-Dżazira potępia "desperacką próbę" Izraela, by uciszyć relacjonowanie wydarzeń w Strefie Gazy
'Odpowiedzialność za ten atak spoczywa całkowicie na izraelskiej armii i rządzie' - twierdzą media z siedzibą w Katarze.
Mężczyzna trzymający transparent w języku arabskim podczas protestu dziennikarzy przeciwko głodowi w Gazie, 19 lipca 2025 roku. / AFP
11 sierpnia 2025

Sieć medialna Al-Dżazira określiła celowe zabijanie swoich dziennikarzy przez Izrael w Strefie Gazy jako “desperacką próbę uciszenia głosów przed inwazją na Gazę”.

Katarska stacja wydała oświadczenie po bezpośrednim ataku Izraela na namiot dziennikarzy w pobliżu szpitala Al-Shifa w Gazie, w wyniku którego zginęło pięciu dziennikarzy, w tym reporterzy - Anas Al-Sharif i Mohamed Qraiqea.

“Odpowiedzialność za ten atak spoczywa całkowicie na izraelskiej armii i rządzie” – oświadczyła Al-Dżazira.

W oświadczeniu podkreślono, że liczni izraelscy urzędnicy wielokrotnie nawoływali do ataków na Al-Sharifa i jego współpracowników.

“Anas Al-Sharif był jednym z najodważniejszych dziennikarzy dokumentujących głód narzucony przez izraelskie siły okupacyjne mieszkańcom Gazy. Uciszanie głosów w ramach planu inwazji na Gazę to desperacka próba” – dodano.

Podkreślono, że zabójstwo miało miejsce w trakcie 22-miesięcznej kampanii ludobójczej Izraela i krótko po ogłoszeniu przez izraelski rząd planu okupacji Gazy.

W oświadczeniu zauważono również, że Izrael przyznał, iż atak był “celowym i haniebnym aktem bezpośrednio wymierzonym w namiot dziennikarzy”.

Nazywając to nowym, jawnym i zaplanowanym atakiem na wolność mediów, Al-Dżazira stwierdziła: “Celem jest uniemożliwienie ostatnim pozostałym głosom w Gazie dzielenia się prawdziwą tragedią ze światem”.

“Mówienie prawdy stało się zagrożeniem w oczach Izraela” – dodano.

W oświadczeniu podkreślono, że uzasadnienia i twierdzenia izraelskiej armii są fałszywe i mają na celu ukrycie ich zbrodni.

Odrzucono również oskarżenie Izraela, że Al-Sharif był “liderem komórki Hamasu” i brał udział w planowaniu ataków rakietowych na Izrael.

Podkreślono, że Al-Sharif wcześniej oświadczył, iż nie miał żadnych powiązań politycznych i był jedynie dziennikarzem zaangażowanym w obiektywne relacjonowanie prawdy.

Potępiając groźby i ataki Izraela na dziennikarzy, w oświadczeniu stwierdzono: “Mówienie prawdy stało się zagrożeniem w oczach Izraela, zwłaszcza w Gazie, gdzie ludzie walczą z głodem”.

Ostrzeżono, że bezkarność Izraela jedynie zachęca do kolejnych rzezi ze strony sił okupacyjnych i podkreślono, że społeczność międzynarodowa musi podjąć działania.

